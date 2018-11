LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Pareggio meritato. Anche se arrivato con i nervi"

Fonte: Dall'inviato a San Siro

Un pareggio di fondamentale importanza, per l'Inter contro il Barcellona. Al gol di Malcom all'83esimo ha risposto il solito Mauro Icardi a 2 minuti dal termine. Fra pochi minuti il tecnico nerazzurro Luciano Spalletti commenterà l'1-1 contro il Barcellona.

Sulla partita: "E' inevitabile soffrire. Stasera siamo riusciti a far girare poco il pallone, abbiamo lasciato troppi spazi sulla trequarti e loro ci hanno giocato tanto, su questi sbagli. Quando loro giocano sulla trequarti diventa difficile, vai in sofferenza. E' il peggior momento tattico per la difesa. Poi però c'è anche il grande carattere. Siamo stati bravi dal punto di vista nervoso, dal punto di vista della disponibilità. Secondo me abbiamo segnato meritatamente per quella che è stata la reazione della squadra. Icardi è l'esempio: dopo il pareggio ha preso palla e l'ha portata a centrocampo. Questo la dice lunga, volevamo vincere anche se il Barça ha dimostrato di essere superiore".

Sul Barcellona che avrebbe meritato: "Hanno fatto meglio di noi nel primo tempo, indubbiamente. In alcuni momenti poteva segnare, ma poteva pure prenderlo. Poi quando la partita sembrava spenta abbiamo subito il gol, ma c'è stata una grande reazione, anche se più emotiva che razionale. In certi casi serve l'episodio, anche senza questa razionalità. Questo perché il tempo della costruzione era finito, serviva solo una scorciatoia. La palla è stata lavorata benissimo sia da Lautaro che da Icardi. Ma noi siamo così".

Sulla squadra: "Ha fatto quello che voleva lo stadio. Ha giocato a viso aperto, è andata sul muso all'avversario. Magari sbagliando qualche tempistica, ma ci ha provato. Quando ci siamo schiacciati l'abbiamo fatto perché ci ha pressato l'avversario. Loro hanno un gioco pulito e lo fanno bene. Siamo felici del risultato e di quello che abbiamo mostrato stasera".

Su Skriniar: "Quanto costa secondo voi Skriniar? 100 milioni. Fossi il Barça ne porterei 120, di cui 20 di mancia. Fossi il Real Madrid ne porterei 140, di cui 40 di mancia".

Sui giocatori: "Sono orgogliosissimo di ciò che hanno fatto stasera. Secondo me la classifica del girone è corretta per quelle che erano le nostre aspettative. Alleno una squadra che ha potenzialità e possibilità".

Sull'assenza di Messi: "Credo di aver già risposto. Messi è un calciatore fenomenale. Il Barça è una squadra fenomenale anche se non gioca Messi. Con lui diventa semplicemente più forte. Mi spiace se non c'è Messi, io non spero che gli altri siano infortunati. Ma è ovvio che se mi chiedete un parere, preferisco affrontare il Barça senza Messi".

Su Nainggolan e i sostituti: "Aspetto il vero Nainggolan, è ovvio. Ha giocato un'ora e secondo me ha fatto anche troppo. Il rischio era farlo entrare a gara in corso, se avesse avuto delle ricadute. L'ho spremuto fino all'ultimo e poi l'ho tolto. Mi è dispiaciuto per Borja, sta bene e lo sta facendo vedere. Ma la scelta è stata ragionata e alla fine è andata come volevamo. Ora Radja deve salire di condizione e lasciarsi alle spalle il problema".

Su una Superliga Europea: "L'Inter non ci sarebbe? Secondo me l'Inter ha una storia, un blasone e una forza di impatto di pubblico che dovrebbe stare nel meglio del calcio a livello mondiale. Uno stadio che partecipa così, sempre, è qualcosa da sottolineare. Loro meriterebbero il meglio. Noi con questo lavoro di poterci collocare con le grandi dobbiamo ancora crescere. Serve andare per step. Devi migliorare e modificare certe cose. Il livello da raggiungere è top, noi abbiamo iniziato e stiamo facendo un discorso corretto. Se non ci siamo dentro, sono certo che presto ci arriveremo".