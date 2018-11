LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Parlano tutti di Marotta, noi no. Genoa? Turnover"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Come sta Nainggolan? - "Radja sta facendo vedere il suo pezzo forte, cioè essere tignoso in allenamento, dare quel qualcosa in più, sopportare il dolore. Ancora una volta sottolineo la qualità di primo livello dello staff del dott. Volpi. Sarà difficile usarlo se non ci sono condizioni particolari, però la mezz'ora può farla anche domani sera. Non si fa comunque il discorso legato al calciatore singolo. Non si può dire al resto della squadra che quel giocatore è fondamentale. E' un'impostazione differente. Io ho un gruppo forte e faccio giocare quelli che ritengo pronti. Al posto di Joao Mario, a Roma, avrei potuto sceglierne altri tre, ma ho chiamato lui. Nainggolan è forte, ma ce ne sono anche altri forti come lui"

A questo punto cosa si può chiedere di più alla squadra? Domani Lautaro può partire dall'inizio? - "Ricordiamoci non solo delle buone partite, ma anche di quelle con Parma e Sassuolo, giocate bene ma terminate con zero punti. La somma delle esperienze dà il risultato sulle nostre prospettive future. Va fatta un'analisi profonda per poter diventare padroni del futuro. I calciatori mi hanno fatto vedere di aver imparato alcune lezioni vissute in precedenza, ma bisogna sempre ricordare tutto. Per avere la quasi certezza di vincere, bisogna mettere in campo tutto quello che hai a disposizione. Lì parte il merito che poi va messo in pratica. Lautaro è nei miei pensieri, ha caratteristiche di livello e in queste gare può darci una mano importante con i tanti impegni. Che non vuole dire far respirare l'altro quando lo si chiama in causa, ma averlo scelto in quanto titolare"

Rivedremo Joao Mario? - "Conta la testa del giocatore. Uno come lui che dopo non aver toccato mai il campo, si va a chiamarlo in causa mettendo a disposizione quelle qualità che cerchi e lavorando in modo corretto sul piano psicofisico, ti mette pochi dubbi"

Martedì c'è il Barcellona: in allenamento qualcuno ha ravvisato necessità di riposare? - "Necessità nessuna. Qualche ragionamento va fatto, ma sono tutti nella possibilità di giocare domani"

Potremmo rivedere il 4-3-3? - "Ovvio che guardiamo a come gioca il Genoa, ma si sceglie in base al momento. Di solito si alzano entrambi i centrocampisti. La soluzione è giocare un calcio tecnico, veloce e pulito che dipende dall'interpretazione dei calciatori. Avere qualità di primo livello come finalizzazione poi certamente conta e i nostri nomi in rosa rispondono sempre bene"

In cosa ha l'obbligo di credere l'Inter? - "Di diventare una squadra importante, bella e fortissima. Dobbiamo meritare i tifosi che vengono allo stadio. Loro credono più di tutti sulle nostre qualità, il che ci impone di portare a casa i numeri"

Che ne pensa di un possibile approdo di Marotta all'Inter? - "Lo conosco, è un ottimo professionista. Potrebbe dare il suo contributo, come all'Inter ce ne sono molti che potrebbero fare lo stesso alla Juventus. Mi fa riflettere che solo alla Juve sapevano sarebbe andato via e, al contempo, tutti lo accostano all'Inter tranne che i nerazzurri stessi"

Farà qualche rotazione domani? - "Giocheremo una gara difficile come lo sono tutte. Insidie ne troveremo sempre. Poi il Genoa ultimamente fa prestazioni ottime, c'è voluto un Milan forte per batterlo. Hanno anche reclamato qualcosa ed è tutto vero. L'insidia sta nel non dire di essere forti, ma dimostrare di esserlo. Far vedere di essere superiori dei nostri avversari. E' la garra che metti in campo che fa la differenza. Rispetto alla nostra ultima gara qualcosa di diverso comunque ci sarà"

