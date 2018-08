LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Partiti male. Inspiegabile lettura di Handanovic"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Perché ha annullato il giorno di riposo domani? - "Perché dobbiamo tornare a essere concentrati. Non si può avere una lettura come quella sul primo gol. C'è da dargli una stretta perché va fatto un torneo importante. Come ho sempre detto, però, noi non siamo l'anti-Juve. È qualcosa che avete creato voi. Io alleno una squadra che insieme ad altre cinque deve dar fastidio alla Juventus. Prima lottiamo con Roma e Napoli. I nuovi giocatori importanti dovranno vedersi più avanti con il doppio impegno. L'anno scorso erano quindici, ora sono venti. Contro il Sassuolo siamo partiti male male con una bruttissima partita e su questo siamo tutti d'accordo".

Quest'anno partenza a rilento: c'è una spiegazione anche sulla scelta di modulo? - "In realtà pure a Reggio Emilia giravamo palla a tre dietro. Dipende dall'avversario. Stasera abbiamo attaccato forte il Torino, proprio come dovevamo fare. Dopo il gol subìto ho visto i ragazzi titubanti. Ci siamo messi a tre perché volevamo prenderli d'assalto, incastrarci in base a come stavano loro in campo. Mi sembra che ci siamo riusciti. Se nel secondo tempo le cose si sono messe male non è un problema di scelte. Handanovic è un calciatore forte. Quest'anno rispetto alla scorsa stagione abbiamo due formazioni forti, ma entrambe non possono giocare. Adesso dobbiamo imparare a non perdere i vantaggi e i momenti nella partita. Abbiamo rinunciato a un certo punto a giocare e loro ne hanno beneficiato. Bisognerà metterci mano e l'allenatore è qui per farlo. Miranda ha meno voglia di costruire e, se voglio fare una partita offensiva, scelgo Skriniar e de Vrij. Tutto qua".

Cosa è successo nel secondo tempo alla sua squadra? - "Abbiamo perso qualche duello di troppo. La lettura sbagliata di Handanovic ha poi creato difficoltà nella testa dei calciatori. Fino al due a due eravamo dentro alla partita. Chiaro che il Torino ha preso inevitabilmente coraggio dopo la prima rete".

