LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Poca 'cazzimma' e troppi errori tecnici"

Dall'inviato all'Allianz Stadium

La Juventus supera Inter 1-0 nel derby d'Italia, anticipo della 15esima giornata del campionato di serie A. I bianconeri tornano a +11 sul Napoli, che giocherà domani contro il Frosinone. Decide il gol di Mario Mandzukic al 21esimo della ripresa. Nel post match, l'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti commenta la gara in conferenza. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa. "L'ingresso di Borja Valero? Abbiamo una partita martedì, e Politano fatica a recuperare. Serviva poi uno che palleggiasse bene. I palloni per fare gol erano già arrivati. Poi si esaurisce il serbatoio delle possibilità, quando vieni a giocare allo Stadium" le prime parole del tecnico.

POCA 'CAZZIMMA' - "Andava giocata meglio. Borja Valero mi ha dato un po' di più con il suo ingresso in campo. Non so se ho fatto bene o male, pensando al cambio con Politano. Cosa abbiamo sbagliato? Troppi errori tecnici e palle perse. Non siamo stati fortunati in alcuni episodi, quando Gagliardini ha colpito la palla con il tallone nel primo tempo, ad esempio... Non teniamo alto il livello di 'cazzimma'. E questi cali di concentrazione si pagano caro contro la Juve".

CAMPANELLO D'ALLARME - "Non so se sia o meno un campanello d'allarme. Cerchiamo sempre di lavorare nella maniera corretta. Non credo che noi si debba cambiare qualcosa. Ripartiamo dalle cose semplici: attaccare lo spazio e giocare il pallone dal rinvio del portiere. Insomma, andrebbero lette meglio alcune situazioni. Credo che la strada sia quella giusta, alla fine tireremo le somme".

VECINO OUT - "Aveva un piccolo indolenzimento sul quadricipite, un problema muscolare. E non poteva essere utilizzato. C'è da vedere se recupera per martedì. Giocare sarebbe stato a rischio. Avendo Gagliardini e Joao Mario fuori in Champions, ho fatto le mie scelte".

ERRORI - Abbiamo sbagliato qualcosa di troppo, dal punto di vista tecnico. E poi qualche disattenzione, anche in occasione del gol. Nonostante non fossimo messi malissimo. Il terzino prende quello più alto e profondo... noi non marchiamo a uomo ma a zona. E ognuno lavora nel suo spazio. La Juve è stata brava, tutto qui. Con la solita fisicità che la contraddistingue. C'è poco da fare".

Termina la conferenza alle 23.22.