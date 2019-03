LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Resilienza e carattere-Juve. Keita è a posto"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

14.29 - Terminata la conferenza stampa

Keita meglio dall'inizio o a gara in corso? - "Dipende anche da come si mette la partita. Se lo inserisco a gara in corso e si va ai supplementari comunque giocherebbe di fatto una partita intera. Valuteremo tante cose"

Un suo commento sulla prestazione della Juve in Champions: cosa può rubare l'Inter dalla loro partita? - "Complimenti alla Juventus e al lavoro di Allegri. Quello che possiamo prendere da loro nel match contro l'Atletico è il carattere, l'assenza di timore per quella che è l'eccezionalità dell'evento. Davanti ho uomini di spessore davanti e serve qualcosa di extra come detto"

Per i Primavera può nascere un'occasione importante? - "Ci sarà occasione per loro nel corso della loro carriera per fare vedere qualità. Ogni tanto si allenano con noi, ho parlato con Madonna"

Brozovic può anche giocare? E Borja? - "Domani Marcelo va in panchina. Borja invece giocherà"

Ha sempre parlato di orgoglio in certe partite, domani servirà ancora di più? - "Bisogna sempre mostrare orgoglio, rincorrere il concetto di resilienza, il massimo delle proprie possibilità, metterlo in pratica è sempre più difficile"

Quanto è importante Perisic per la squadra? - "Molto, all'andata ha riscontrato un affaticamento che gli ha impedito di dare il meglio. Spero che in questi giorni abbia recuperato pienamente. Lo vedremo domani e spero che possa giocare libero. Il suo apporto è fondamentale, ha più qualità dentro: tecnica, resistenza, ripiegamento, movimenti su palla inattiva dove loro sono forti"

Può motivare sapere che bisognerà solo vincere? - Non cambia nulla, conta l'interpretazione e l'esperienza che abbiamo fatto all'andata in gara loro. Abbiamo raccolto ulteriori conoscenze"

Si può dire che un eventuale attacco atipico può aiutare anche di più? - "Non dare punti di riferimento è sempre una cosa buona. Politano però non è atipico, a Reggio Emilia ha fatto vedere che può giocare anche da falso nove, Keita è una punta centrale oltre che esterna: farebbe meno rientri. Perisic e Candreva giocano nel loro posto. Sono tutti veri e reali i miei calciatori. Nelle condizioni di proporre tutti il loro meglio. Mi aspetto a livello individuale una prestazione extra e sono sicuro che lo accadrà"

Che ne pensa della squalifica di Hutter? - "Dispiace che non ci sia. Sono partite che rimangono, che creano cultura. Tutte le partite che ho giocato in ambito internazionale mi hanno creato un ricordo indelebile. Sarebbe giusto che una squadra conti su tutti i suoi elementi migliori"

Quanto conta per voi l'Europa League? - "Siamo dentro a un momento importantissimo. Dobbiamo pensare alla partita da giocare e non al tempo che manca alla fine della stagione. Arriviamo qui con le carte in regola. Vero che si dice che il migliore è quello che manca, ma la partita la giocano i disponibili. Non ci sono trucchi psicologici, bisogna motivarsi da sé per l'importanza della partita. Chi non ci riesce resta un mediocre"

Come gestirà il gruppo corto? - "Se mi lamento non ci qualifichiamo. Un allenatore cerca sempre di ispirare e non di lamentarsi. Siamo abbastanza per vincere la partita. Keita è a posto, Brozovic convocato"

14.02 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

13.45 - Serviva una vittoria in campionato per arrivare più fiduciosi alla sfida contro l'Eintracht ed è arrivata. Ora però, in vista della partita decisiva di Europa League, l'Inter deve fare i conti con le tante assenze tra infortuni, squalifiche e fuori lista. A breve il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, presenterà il match valido per il ritorno degli ottavi di Coppa. Segui la conferenza stampa LIVE su TuttoMercatoWeb.com