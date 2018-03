LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Soddisfatto, ma manca qualità. Serve vincere"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo Candreva certe cose le dice solo per spronarli: è così? - "È il suo pensiero, io ho detto il mio. Antonio può pensare ciò che vuole".

Però l'Inter a dicembre era in testa: mancava anche lì la qualità? - "Se stasera Skriniar fa gol e non prende il palo vinci la partita. Vuol dire che si è vista qualità? Ci siamo sempre comportati da squadra compatta. Quello va bene, ma non so se si può dire quale sia lo svolgimento alla parola qualità di cui in tanti parlano".

Dove colloca quindi questa squadra. L'Inter con le grandi non sbaglia - "Non abbiamo mai giocato un grandissimo calcio anche quando abbiamo fatto buone prestazioni. Se confronto le giocate in velocità nello stretto con quella del Napoli, c'è differenza. Abbiamo tante volte buttato palla indietro inutilmente. Spesso non pulivamo i palloni come avremmo voluto. La qualità se c'è si vede. Bisogna cominciare a rendersi conto che serve altro, qualcosa di più. Così non basta. Sarà colpa dell'allenatore e su questo sono d'accordo".

Però la qualità è difficile che si trovi in allenamento: c'è o non c'è... - "Non sono capace di fargliela tirare fuori. Ormai è un po' di partite che ci si prova ma ancora non ci siamo. Possiamo anche fare bene in alcuni dettagli, ma poi manchiamo nelle fasi in cui è necessario avere qualcosa in più".

Quanto è soddisfatto del pari e se ha qualche rammarico... - "Da uno a dieci sono soddisfatto dieci perché ho visto impegno. Ho visto collettivo nello sviluppo della gara. I ragazzi erano quasi sempre dentro. Ora dobbiamo usare bene il tempo perché dobbiamo vincere per arrivare in Champions. Serve fare buone prestazioni ma anche trovare la chiave per andare oltre il pari. Abbiamo tante gare in trasferta. Probabilmente non sono riuscito a metterci qualcosa in più questa sera, ma guardiamo a ciò che abbiamo guadagnato. Sul fraseggio dopo la conquista del pallone, si deve essere in grado di ripartire con qualità. Il Napoli ne ha tanta e nelle fase interlocutorie servono diversi tocchi per trovare gli spazi. In queste fasi quasi sempre abbiamo fatto male, non riuscendo a portare in fondo i tentativi di arrivare all'obiettivo. Ci lavoro da inizio anno e ancora non ci siamo. Fin dall'inizio ci collocavano tra i primi quattro, come se quelle che c'erano davanti fossero lì piovute dal cielo. Abbiamo affrontato la miglior squadra nel gioco e nello spettacolo. I consensi che gli sono stati attribuiti sono corretti".

23.15 - Zero a zero come al San Paolo e un po' di rammarico per l'Inter che ha l'occasione più ghiotta della gara con il palo colpito da Skriniar in apertura di secondo tempo. Un risultato comunque positivo per i nerazzurri che chiudono la seconda gara di fila senza subire gol. A breve il tecnico dell'Inter, Luciano Spalletti, raggiungerà la sala stampa dello stadio Meazza per rispondere alle domande dei giornalisti. Segui la conferenza stampa LIVE su TuttoMercatoWeb.com