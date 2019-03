LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Sono fiducioso anche se la sconfitta è pesante"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

23.14 - Terminata la conferenza

Riuscirà a dimenticare il passato e rimettere Icardi in gruppo? - "Per me non è un problema, uso sempre i migliori ma nel contesto della squadra. Oggi Mauro è andato ad allenarsi, fa quello che deve fare. In altre occasioni ho anche lasciato fuori Nainggolan, ma su Icardi state creando un film"

Ha pensato di far entrare Colidio o no? - "Lo avevo mandato anche a scaldarsi, però con noi si è allenato poco. In questi stadi serve avere una struttura mentale forte, perché San Siro ha visto bruciare diversi giocatori dal passato più importante. Ho ritenuto giusto far giocare calciatori più abituati. Tutto qua"

Ha parlato di mediazione Marotta-Nicoletti umiliante... - "Quello che è successo è sotto gli occhi di tutti, io ho bisogno di credibilità. Io lo sono stato con i miei calciatori. Noi abbiamo perso anche con Icardi e con lui negli anni precedenti non abbiamo raggiunto la Champions. Far giocare uno che si è comportato in quel modo non va bene, non aiuta la squadra. Vediamo se continua ad allenarsi bene, dalla prossima vedremo. Volete fare una fiction perché vi fa comodo. A fine anno dirò quello che va detto. Io non sono quello che descrivete voi, ma ciò che raccontano i miei giocatori che devono essere in grado di battersi per me e per l'Inter"

E' fiducioso nonostante il ko per un posto in Champions? - "Se guardiamo le ultime nostre partite non vedo un problema, un'insidia tanto elevata. Nel secondo tempo abbiamo insistito con l'attacco dalla destra, senza mai andare a giocare dentro, nonostante si siano create diverse occasioni . Bisognava avere pazienza, abbiamo preso subito alla prima situazione di attacco da parte loro. Sconfitta pesante contro una concorrente diretta, ma la squadra ha fatto una buona gara per larghi tratti. Vado avanti fiducioso per quanto riguarda lo stare dentro tra le prime quattro. "

23.00 - Iniziata la conferenza

22.55 - Milinkovic condanna l'Inter e rimette i nerazzurri in bilico. Il posto in Champions, a questo punto della stagione, è tutto fuorché certo. Tra poco il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, raggiungerà la sala stampa del Meazza per rispondere alle domande dei giornalisti presenti. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com