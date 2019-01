LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Sono sicuro che Nainggolan si riprenderà"

Fonte: Dal nostro inviato allo stadio Giuseppe Meazza

00.30 - Conclusa la conferenza stampa.

00.27 - Come reagirà Nainggolan dopo questo errore? "I calciatori reagiscono tutti, nessuno sta comodo in una partita che ti va male. Tutti vogliono portare a termine la loro missione, poi è chiaro che c'è il momento in cui più cose ti vanno male e questo ti intasa un po' la testa. La volontà è sempre quella di mettere a disposizione della squadra tutte le qualità che uno ha, sono convinto che reagirà come ha sempre fatto. E' chiaro che il risultato dentro la testa ti martella, ma la prestazione non l'abbiamo sbagliata. Quella di stasera è stata una gara molto combattuta e attraverso quello che è stato lo svolgimento ci si porta dietro la reazione che avremo nel prossimo match".

00.26 - Quanto la fanno arrabbiare i passaggi sbagliati? "Ne parliamo spesso. A volte riusciamo a fare cose illuminanti, altre ci perdiamo in delle banalità. Siamo questi qui, ogni tanto ci capita di non essere troppo puliti nel giropalla. Però a volte le cose ci riescono e si riesce a sopperire con altre qualità".

00.24 - Ha inizio la conferenza stampa di Luciano Spalletti, allenatore dell'Inter, dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia: "Siamo arrivati a questo punto senza Nainggolan e delle alternative ci sono. Ma sono convinto che il calciatore farà vedere il suo valore, purtroppo ha avuto diversi infortuni e ricadute. Questa sconfitta ci fa male e dà fastidio per come è avvenuta. Stasera abbiamo fatto vedere di stare in campo bene, nella ripresa la squadra è cresciuta molto e ha creato occasioni importanti, esattamente come la Lazio. Si riparte dal finale di questa partita, la squadra è in condizione e se l'è giocata a testa alta. Poi è chiaro che il risultato è questo, dispiace e si rimane male".