LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Una gara alla volta. Tottenham squadra frizzante"

La risposta più importante che ha ricevuto questa sera? - "La reazione perché bisognava dare una risposta. Posso contare su professionisti che hanno saputo reagire nel modo giusto. Era difficile uscire a testa alta stasera senza una vittoria convincente anche da un punto di vista del gioco"

Cosa cambia quando si gioca con due mezzali? - "C'è uno che si abbassa e l'altro che spinge in avanti. Con il trequartista il terzino deve essere più alto perché il centrocampo si ritrova più uomini di fronte, più gli attaccanti esterni. Cambiano gli interpreti ma la sostanza resta sempre la stessa"

Oggi nessun problema, adesso arriva il ciclo tosto... - "Una gara per volta, siamo pronti per andare a giocarcela. Il Tottenham ha fatto vedere di essere a posto con la testa, giocando in modo frizzante, con pazienza e verticalizzazioni veloci. Sanno giocare la palla, giocano in modo differente rispetto a noi. Hanno scelto bene nel corso dei novanta minuti vincendo una partita importantissima. Come la nostra, dopo la brutta prestazione di Bergamo. Dovevamo richiarire la nostra faccia ai 62mila presenti a San Siro"

22.40 - 3-0 al Frosinone e secondo posto momentaneo per un'Inter che si presenterà a Wembley nel miglior modo possibile. Tra poco l'allenatore nerazzurro, Luciano Spalletti, analizzerà la partita dalla sala stampa dello stadio San Siro. Segui LIVE la conferenza su TuttoMercatoWeb.com