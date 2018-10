LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Vogliamo reazione immediata e vittorie importanti"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato ad Appiano Gentile (CO)

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

11.37 - Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

E' cambiata la sua idea su Lautaro trequartista con Icardi o vede meglio Keita per caratteristiche? - "Tutti possono dare un contributo e aiutare la squadra a far fare una prestazione importante. Vorrebbero tutti Lautaro insieme a Icardi, ma d'altra parte bisogna anche pensare a non snaturare la squadra. Ci sono delle attenzioni da mettere sugli avversari. Comunque lo abbiamo già utilizzato e lo rifaremo"

Cosa non ha convinto della gara di Champions? Con Nainggolan sarebbe andata allo stesso modo? - "Radja ha esperienza, può sempre darci qualcosa in più. Tra l'altro ha ricominciato a correre e continueremo a valutare giorno dopo giorno le sue condizioni. Detto questo, non dipendiamo da un calciatore solo. Siamo un gruppo, una squadra, un club, un insieme di persone con valore che possono portare un contributo per raggiungere i nostri obiettivi. E poi siamo umili abbastanza da riconoscere i meriti del Barcellona anche se di cose buone, ripeto, noi ne abbiamo fatte"

Dopo Barcellona-Inter si aspetta che tipo di crescita? - "Il segnale più importante l'ho ricevuto dai miei calciatori. E' quella la medicina per curare qualsiasi difficoltà possa avere una squadra. La Lazio è forte caratterialmente oltre che tecnicamente"

L'allerta maltempo è uno stress in più per la squadra? - "Il dubbio rimane per i giornalisti, noi siamo pronti per giocare. Sappiamo contro chi giocheremo e a che ora giocheremo. Abbiamo preparato la partita senza se e senza ma. Andiamo per giocare la gara"

Come ha visto de Vrij? - "Lo vedo come lo vedete voi. Non serve uno psicologo per analizzare Stefan, è una persona incredibile e trasparente, che porta entusiasmo. Si allena benissimo, è un calciatore forte. Lo vedo serenissimo perché è consapevole delle sue qualità. Ho il ricordo di quella notte dell'Olimpico. Una tifoseria in festa per aver visto la propria squadra vincere tra mille difficoltà. Vogliamo riprovarci: in quel momento abbiamo festeggiato, ma rendendoci anche conto di non voler arrestare la corsa"

S. Zhang ha lanciato un messaggio forte. A fine stagione sarà soddisfatto se... - "...Faremo risultati importanti, vittorie che consentano di stare tra le prime quattro in ottica Champions che diventa un riconoscimento, la vittoria di un titolo che ti consegnano in mano. Tutte ambiscono a quello e si sono rinforzate per riuscirci. Vogliamo fare grandi partite, come per certi versi stiamo già facendo"

Si chiude un ciclo di tre partite di fuoco: farà rotazione? - "Si possono usare tutti gli uomini che abbiamo in rosa, ma è fondamentale la non accettazione passiva delle situazioni avvenute a Barcellona e non solo. Vogliamo reagire a ciò che non è andato come volevamo. I giocatori mi hanno mandato un segnale forte nel corso della settimana"

Prima da ex di de Vrij. Keita potrebbe giocare ancora sotto punta? - "Ci può stare, vanno prese in considerazione tutte le carte di cui disponiamo"

11.21 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Le parole del tecnico a Inter TV - "La gara di Barcellona ci darà possibilità di crescere ulteriormente. Steven Zhang? Fondamentale, ho conosciuto anche il padre e ho toccato con mano la grandezza della loro storia, la loro lucidità di business. Quando parlo con lui sembra volermi trasmettere vicinanza assoluta. Come volesse dirmi di volere stare sempre accanto all'Inter. Tante partite? Ho visto una reazione importante, il non voler accettare la sconfitta allenandosi in un certo modo. E' il miglior biglietto da visita per il futuro. Lazio? Mi apetto una partita difficile, la squadra di Inzaghi gioca in modo preciso contro tutti. Difficilmente l'ho vista in difficoltà negli ultimi anni, fa sempre vedere una forza caratteriale importante. In Europa hanno dimostrato cosa sanno fare. Turnover? Normale considerare tutti gli elementi della rosa"

10.45 - Dopo il ko di Barcellona, si torna a giocare in Serie A. Sono passati 161 giorni dal gol di Vecino all'Olimpico e ora i nerazzurri incontreranno nuovamente la Lazio per provare ad alimentare la striscia positiva in campionato. Tra poco, dalla sala stampa del Suning Training Centre, la conferenza stampa di Luciano Spalletti. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com