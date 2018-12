LIVE TMW - Inter, Spalletti: "Wanda? Pensiamo al campo. Club presente"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

12.40 - Terminata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

Che partita e avversario si aspetta a Verona? - "Il Chievo è in crescita. Di Carlo arriva da buone prestazioni, ha pareggiato a Napoli e per questo dovremo affrontare la sua squadra con tutta l'attenzione possibile. Servirà la migliore Inter, con tutto il significato di cosa vuol dire far parte di un club come questo"

Si sente di rassicurare i tifosi in merito alle voci di mercato e al mancato rinnovo di Skriniar - "Ne abbiamo diversi di giocatori che interessano ad altri club. Milan è un pilastro, difficile farne a meno. Se devo sforzarmi di trovare qualcosa che non va è nel nome di battesimo, ma ci stiamo lavorando"

L'addio al settlement agreement è garanzia di ulteriore crescita? - "Diciamo che si potrà completare il numero dei calciatori nelle prossime competizioni europee. Aumenterà il numero, potremo agire meglio sul mercato e questo ci aiuterà. Farà la differenza raggiungere quei calciatori top che spostano le partite con le loro giocate"

Le condizioni di Dalbert e Miranda? - "Il brasiliano è convocato, Joao non ci sarà. Per noi è importante e l'ho dimostrato schierandolo in gare importantissime. Devo poi tenere conto della forza della squadra che ho a disposizione, devo fare delle scelte in una rosa di qualità. In anni precedenti qualcuno sembrava solo fare numero, adesso non è così. Chi ha giocato poco, ha comunque un livello importante. Nessuno è felice di stare fuori, ma il passaggio per diventare una squadra top sta proprio qui. Alla Juve ci sono elementi forti e costosi che non si lamentano si"

Un bilancio della prima parte di stagione dell'Inter? - "E' positivo, in crescita, per un campionato che si è livellato rispetto agli anni passati. L'anno scorso tutte avevano fatto più punti. In mezzo alla classifica ci sono squadre capaci di togliere punti a chi sta più su. La Juve è sempre lì, lo avevamo previsto tutti"

Ha chiesto giocatori specifici in vista del mercato di gennaio - "Abbiamo un contatto diretto con la società, ma si occupano loro di mercato. La rosa ha qualità e non sarà facile intervenire. Se ci sono occasioni di prendere qualcuno, saremo in condizione di fare qualcosa. Mi sembra però che la squadra sia al completo"

Perché ci sono distanze tanto lunghe in classifica rispetto all'anno scorso? - "Ha una rilevanza limitata, conta fino a un certo punto. L'anno scorso a Torino abbiamo pareggiato, ma a me è piaciuta di più la gara che abbiamo giocato quest'anno contro la Juventus. Importa che tutti determinino qualcosa, passa sempre dal collettivo il nostro risultato"

Nainggolan come sta? - "Radja si è allenato bene, sta tenendo un comportamento giusto"

Voci in settimana di rinnovo possono creare problemi nello spogliatoio? - "No, esiste un modo di fare corretto e completo in squadra, tutti stanno facendo bene il loro lavoro senza prendere notizie che non riguardano il campo e l'atteggiamento da tenere in partita. Per il resto c'è una società presente"

Nella crescita della squadra i pochi gol del resto della squadra rispetto a Icardi possono limitare? - "Conta anche la percentuale di utilizzo. Lui ha giocato di più rispetto ai compagni. Mauro deve essere l'elemento che va a concludere le azioni nerazzurre. Sono d'accordo poi che i gol dovranno arrivare anche da altri calciatori per dare ulteriore alla classifica"

12.20 - Iniziata la conferenza stampa di Luciano Spalletti

11.45 - Con l'obiettivo di arrivare il più vicino possibile al Napoli in vista dello scontro diretto, l'Inter si prepara alla trasferta di Verona in cerca dei tre punti contro il Chievo fanalino di coda. Tra poco il tecnico nerazzurro, Luciano Spalletti, raggiungerà la sala stampa del Suning Training Centre di Appiano Gentile, per presentare la sfida valida per la 17esima giornata di Serie A. Segui la conferenza LIVE su TuttoMercatoWeb.com