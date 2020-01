LIVE TMW - Inter, Stellini: "Reazione Lautaro troppo eccessiva: ha sbagliato"

F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: Inviato a San Siro

© foto di Federico De Luca

15.20 - Antonio Conte, evidentemente alterato nel post-gara contro il Cagliari, ha lasciato anzitempo lo stadio Meazza senza rilasciare alcuna dichiarazione. Al suo posto in conferenza stampa parlerà il vice Cristian Stellini. Seguila LIVE su TuttoMercatoWeb.com

15.28 - Iniziata la conferenza stampa di Cristian Stellini

Che cosa non è andato oggi?

"L'unica cosa che non ha funzionato è la tensione che abbiamo mostrato nel finale di gara. Non è la partita che decide qualcosa, dobbiamo essere intelligenti e imparare dalle nostre esperienze per essere proiettati al futuro. Questa gara non chiude i giochi, prendiamo quello che il campo ci dà e andiamo avanti".

Dopo Inter-Atalanta s'è parlato degli arbitri, così come dopo Lecce e pure oggi: vi siete dati una spiegazione sul perché il VAR non interviene?

"Non spetta a me dare giudizi sul singolo episodio, non li ho visti tutti. L'arbitro ha tenuto un giudizio ottimo per entrambe fino a quando gli animi si sono riscaldati, a quel punto ha perso un po' di lucidità. Se il VAR non è intervenuto vuol dire che non c'erano gli estremi per intervenire. Gli arbitri che sono venuti qui per me non sono stati molto tranquilli"

Come giudica la reazione di Lautaro?

"Troppo eccessiva, deve fare attenzione, perché per noi è importante e abbiamo bisogno di lui nelle prossime gare"

Altri contatti non fischiati hanno scatenato la rabbia?

"Non ci sono stati fischiati tanti contatti, a volte essendo forti fisicamente si pensa che una trattenuta su un giocatore più forte debba esserlo di più, ma non è così. Un contatto è un contatto, poi Lautaro ha avuto una reazione eccessiva e lo deve sapere. Deve fare tesoro di quanto successo oggi perché non accada più".

Per la Fiorentina recupererete Brozovic e Gagliardini

"Non credo che recupereranno per mercoledì, proveremo, domani sapremo di più"

Alexis potrebbe avere qualche chance in più d'ora in avanti, considerata l'assenza di Lautaro?

"Ci aspettiamo di perdere Lautaro solo per un turno. Per Sanchez potrebbe essere un'occasione, ma avremo molte gare da giocare"

15.45 - Terminata la conferenza stampa di Cristian Stellini