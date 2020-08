live Inter, tra poco la conferenza stampa di Conte alla vigilia della finale di Europa League

Manca sempre meno al fischio di inizio della finale di Europa League tra Inter e Siviglia, in programma per domani alle 21 a Colonia, e alla vigilia il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte parlerà come di consueto in conferenza stampa. Inizio previsto per le 16.45: segui il live testuale con le parole dell'allenatore su TuttoMercatoWeb.com.