LIVE TMW - Inter, Vecchi: "Squadra B possibile. Zaniolo può giocare dove vuole"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

23.50 - Dopo il secondo successo di finale nel campionato Primavera, il tecnico dell'Inter Stefano Vecchi analizza così i temi della vittoria sulla Fiorentina che porta i nerazzurri a quota nove Scudetti di categoria. Introduce però Roberto Samaden: "Vorrei fare i complimenti alla Fiorentina che non è riuscita a superarci ma ha fatto un grandissimo campionato. Vorrei inoltre fare una dedica a Giampiero Marini, condivisa con Stefano Vecchi, la dedichiamo a lui che ci è sempre vicino. Ringraziamo Luciano Spalletti, che ci è stato molto vicino e stasera era qui a vederci, era doveroso ringraziarli. E' la settima finale che abbiamo disputato, vincendone sei. I giovani ci sono, non solo alla Fiorentina e all'Inter, speriamo che gli adulti pensino al bene dei giovani. E' stata per noi una stagione straordinaria, era la 47esima partita, non devo dire quanto è stato importante Stefano".

Parola a Vecchi:

Quarta finale vinta contro la Fiorentina: avete qualcosa contro la Fiorentina?

"Credo che sia un merito per tutti arrivare sempre in fondo, poi le finali si giocano e può succedere sempre qualcosa di imponderabile. Se arriviamo sempre noi vuol dire che lavoriamo bene, qualche anno fa accadeva con la Roma. Riuscire a vincerle è dovuto forse ad avere qualche giocatore in più in crescita, anche a livello fisico".

Quale può essere il futuro per i tanti 99 e 98 che si affacciano al calcio professionistico?

"Si è letto molto sia ieri che oggi, è uno degli obiettivi del Settore Giovanile. Facciamo comodo alla società che può mettere a disposizione del mister Spalletti delle plusvalenze che lo faranno stare più tranquillo".

In caso di seconda squadra si vedrebbe sulla panchina dell'Inter B?

"La società ci sta pensando ma non ci sono conferme, nel caso mi farebbe piacere".

La classe di Colidio e Zaniolo ha colpito: sono già pronti per la Serie A?

"Zaniolo può giocare dove vuole, gli manca un po' di esperienza, ma dal punto di vista tecnico e fisico sì, forse non per l'Inter ma per qualche squadra meno quotata sì. Ma non è l'unico".

Pompetti è stato premiato miglior giocatore: come giudica il suo cammino stagionale?

"Pompetti ha avuto una crescita enorme, a gennaio a iniziaro a far bene e da lì non è più uscito. Ci sono tanti 2000 in questa squadra dal grande futuro, penso a Colidio, a Bettella che ha fatto cose straordinarie".

Quanto la stuzzica l'obiettivo Youth League?

"Sarà una grandissima esperienza, che abbiamo vissuto quest'anno con un percorso diverso. Ci si confronta con squadre fortissime, siamo usciti solo ai rigori col Manchester City che è una delle squadre più forti del mondo. Sarà durissima però, perché il livello del calcio europeo è altissimo".

00.07 - Termina così la conferenza stampa di Stefano Vecchi.