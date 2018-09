LIVE TMW - Inter, Vecino: "Vogliamo giocarcela. Non temiamo nessuno"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Avete trovato una soluzione per risolvere i primi problemi di stagione? - "Ci manca la continuità. Fatto bene solo a tratti. Le occasioni non sono mancate, ma il tatticismo italiano chiede altro"

Girone troppo duro? - "L'Inter è un club con troppa storia per temere gli avversari. Possiamo fare bene"

Squadra inesperta? - "Dipende dall'atteggiamento e dalla voglia di fare risultato. Sappiamo che le inglesi sono forti e per questo dovremo restare compatti per evitare ripartenze"

La Champions porta il tuo nome... - "Lo riaguardo spesso quel gol di Roma. Adesso però comincia un altro percorso. Pubalgia? Cerco continuità, ma sono tranquillo sulle mie condizioni"

E' una partita decisiva? - "E' importante e il girone è molto difficile. Eriksen? Tra i più determinanti"

Cosa vuoi sottolineare di cose positive? - "Lavorare da squadra. Se non si segna non si vince e in Europa è un'altra storia. Si gioca a viso aperto"

Come si svolta? - "Siamo stati più intensi col Bologna, dopo aver preso gol contro il Parma ci siamo allungati e dobbiamo migliorare"

Siete riusciti a smaltire la sconfitta contro il Parma? - "Non c'è cosa migliore di giocare subito. Siamo pronti e carichi e vogiamo migliorare"

C'è anche Matias Vecino a presentare la prima gara di Champions dell'Inter. L'uruguaiano è in fondo il protagonista del ritorno nell'Europa che conta con il gol decisivo all'Olimpico contro la Lazio.