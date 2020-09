live Inter-Vidal e Cagliari-Godin, giornata di visite mediche tra Milano e Roma

Il guerriero cileno è a un passo dal ritrovare il suo condottiero. Arturo Vidal può diventare un giocatore dell'Inter già nelle prossime ore, riabbracciando Antonio Conte. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulle pagine di TuttoMercatoWeb.

12.36 - Intanto finisce la telenovela Godin: oggi visite col Cagliari - Fine della telenovela. Diego Godin oggi sarà un giocatore del Cagliari: la formazione sarda, ieri alla prima in campionato e reduce dal pari per 1-1 contro il Sassuolo, ha definito l'arrivo dell'uruguaiano dall'Inter. Sky Sport spiega che oggi sono fissate le visite mediche col club di Tommaso Giulini.

11.13 - Terminate le visite mediche - Arturo Vidal ha appena terminato la seconda parte di visite mediche all'Humanitas, lasciando l'istituto da un'uscita secondaria. Il cileno, da programma, adesso dovrebbe far rientro in hotel per il pranzo e, nel pomeriggio, spostarsi in sede per la firma sul nuovo contratto che lo legherà finalmente all'Inter.

10.04 - Subito titolare contro la Fiorentina? La Gazzetta dello Sport di oggi dedica spazio in prima pagina al mercato dei nerazzurri. “Inter eccomi”, il titolo dedicato ovviamente ad Arturo Vidal, arrivato ieri sera in città e pronto a sostenere le visite mediche già questa mattina. “Vidal arriva, già sabato con la Fiorentina. E sui social Messi gli lancia un messaggio: ci rivedremo!", si legge sulla rosea.

Mister Conte pensa infatti di lanciare titolare il suo pupillo cileno già all'esordio in campionato previsto sabato 26 settembre alle 20:45 contro i viola.

09.26 - Seconda parte di visite all'Humanitas - Dopo la prima parte di test al CONI, Arturo Vidal si è spostato all'Humanitas per la seconda tranche di visite mediche con l'Inter. Nel pomeriggio è poi attesa la firma del cileno sul nuovo contratto biennale con i nerazzurri.

09.00 - Visite al CONI per Vidal - Prima parte di visite mediche per Arturo Vidal con l'Inter. Contrariamente al solito il giocatore ha iniziato dal CONI, per poi passare adesso all'Humanitas di Rozzano per terminare i test. Nel pomeriggio è poi attesa la firma e l'ufficialità, con il cileno che si metterà poi subito a disposizione di Antonio Conte.

LUNEDÌ 21 SETTEMBRE

23.00 - Messi saluta Vidal: "Ci incroceremo di nuovo" - Lionel Messi saluta Arturo Vidal. L’attaccante del Barcellona, al centro di una lunga telenovela di mercato quest’estate, ha voluto salutare sui social il centrocampista cileno che oggi ha iniziato la sua nuova avventura con la maglia dell’Inter: “Ti conoscevo solo da avversario e mi sei sempre sembrato un fenomeno, ma poi ho avuto la fortuna di conoscerti personalmente e mi hai sorpreso ancora di più. Sono stati due anni in cui abbiamo condiviso tantissime cose e ti sei fatto notare molto. Lo spogliatoio sentirà tantissimo la tua mancanza. Ti auguro il meglio per questa tua nuova tappa nel tuo nuovo club. Ci incroceremo di nuovo, di sicuro”. le parole della Pulce. Chissà che non si ritrovino entrambi in nerazzurro.

22.15 - Vidal saluta i tifosi: "Ciao Milano, sono qui" - Prime parole per Arturo Vidal da giocatore dell’Inter. Dopo essere sbarcato a Milano, il centrocampista ormai ex Barcellona ha salutato così i suoi nuovi tifosi: “Ciao Milano, ciao Inter: sono qui”, le prime parole del cileno pubblicate con un video dai canali social ufficiali del club nerazzurro.

20.57 - Ecco Vidal: il cileno subito sorridente all'aeroporto di Milano - Arturo Vidal è finalmente atterrato a Milano. Il centrocampista cileno ha salutato sorridendo media e tifosi accorsi all'aeroporto. In calce le immagini del suo arrivo realizzate dall'inviato di TMW.

20.38 - Vidal è atterrato a Milano! - Arturo Vidal è atterrato a Milano. Il centrocampista cileno, partito da Barcellona intorno alle ore 19 con un volo privato, ha appena iniziato la sua seconda avventura in Italia. A breve foto e video su TMW!.

20.06 - Indizio dell'Inter: a breve Vidal atterrerà a Milano - Arturo Vidal sbarcherà a breve a Milano. Come raccontatovi da TMW, il centrocampista cileno si è imbarcato su un volo privato da Barcellona intorno alle ore 19 e presto sarà quindi in Italia per iniziare la sua nuova avventura con la maglia dell'Inter. L'indizio arriva direttamente dai social del club nerazzurro, che ha postato su Twitter le emoticon di un guerriero, una clessidra e un aereo che atterra. Vidal all'Inter, dunque: finalmente ci siamo. Domattina alle 8 la prima parte di visite mediche, poi nel pomeriggio la firma sul contratto.

19.38 - Il video della partenza di Vidal per Milano - Come raccontavi poco fa da TMW, Arturo Vidal è partito intorno alle ore 19 per Milano, dove domani svolgerà le visite mediche con l'Inter. Questo il video dell'arrivo del centrocampista cileno all'aeroporto di Barcellona, realizzato da Radio Marca:

🔵🔴 ÚLTIMA HORA | @FCBarcelona_es 🛫 @kingarturo23 vuela a Milán para cerrar su fichaje con el @Inter 🔋 Mañana se espera que pase reconocimiento médico y se haga oficial. 🎙Informa @Alejandro_sj pic.twitter.com/OzdCxRval1 — Radio MARCA (@RadioMARCA) September 20, 2020

18.57 - TMW - Vidal appena partito da Barcellona - Arturo Vidal si è appena imbarcato su un volo privato dall'aeroporto di Barcellona con destinazione Milano. Secondo quanto raccolto da TMW, il centrocampista cileno in poco più di un'ora inizierà così (finalmente) la sua nuova avventura in Serie A. Stasera l'arrivo in Italia, domani visite mediche e firme con l'Inter.

17.52 - Il Cagliari conferma: tra lunedì e martedì può arrivare Godin - Il ds del Cagliari, Pierluigi Carta ha confermato ai microfoni di Sky Sport l'arrivo ormai imminente di Diego Godin dall'Inter: "Vediamo, come ho detto più volte la trattativa è lunga e faticosa. Speriamo tra lunedì e martedì si possa raggiungere il pezzettino mancante per chiuderla. Diego potrebbe aggiungere tantissimo al nostro gruppo in termini di leadership e personalità. Godin è un'idea del presidente, che noi abbiamo subito sposato".

17.25 - Vidal all'Inter e Godin al Cagliari: ci siamo! - È atteso per questa sera l'arrivo a Milano di Arturo Vidal. Intorno alle 20.00, il centrocampista cileno sbarcherà nel capoluogo lombardo per dare via all'avventura nerazzurra: domani le visite mediche e la firma sul contratto, che sarà di durata biennale. In uscita, ore decisive per il trasferimento in Sardegna di Diego Godin. Dopo aver trovato l'accordo col Cagliari, il difensore ex Atletico Madrid ha raggiunto l'accordo con l'Inter sulla buonuscita e nelle prossime ore lascerà il club nerazzurro, uno anno dopo il suo arrivo a parametro zero.

16.05 - Dalla Juve all'Inter: Vidal ritrova Conte 6 anni dopo - Dopo oltre 6 anni, Arturo Vidal e Antonio Conte sono pronti per ritrovarsi. Il cileno è virtualmente un nuovo giocatore dell'Inter, il suo arrivo in città è previsto per questa sera con visite mediche, idoneità sportiva e firma programmate per la giornata di domani. Il centrocampista arriverà in nerazzuro dopo due anni di Barcellona in cui, seppur non sempre da protagonista, ha dato il proprio contributo. In totale, infatti, nei 2 anni al Camp Nou Vidal ha collezionato addirittura 96 presenze, condite da 11 gol. Numeri simili anche al Bayern Monaco, dove Vidal rimase per 3 anni in seguito all'addio alla Juventus: in 3 stagioni, 124 presenze totali e 22 gol. Come detto, Vidal ritroverà Conte dopo il triennio vissuto insieme alla Juventus, dal 2011 al 2014: in quel lasso di tempo, il cileno mise insieme 126 presenze e addirittura 43 gol, in pratica uno ogni 3 partite. Numeri di primissimo piano, che raccontano di un giocatore costante, continuo e decisamente pericoloso in zona gol, oltre ovviamente al rinomato apporto in termini di energia e cattiveria agonistica.

14.32 - Titolare alla prima contro la Fiorentina? Non solo il numero di maglia già scelto. Secondo SportMediaset l'arrivo di Arturo Vidal all'Inter è davvero solo questione di tempo. Già in serata il centrocampista dovrebbe essere a Milano, mentre domani effettuerà le visite mediche, otterrà l'idoneità e firmerà il nuovo contratto biennale con i nerazzurri. L'idea di Conte, racconta l'emittente, è quella di schierare titolare il cileno già nella prima sfida di campionato contro la Fiorentina in programma sabato prossimo.

14.02 - Vidal prenota la 22 ma aspetta la 8 di Vecino - L'emittente Sportmediaset fa il punto sull'arrivo di Arturo Vidal all'Inter e spiega come il cileno, atteso stasera a Milano, abbia già prenotato la maglia nerazzurra numero 22. Il tutto in attesa della possibile uscita di Matias Vecino, visto che la prima scelta del cileno resta il numero 8: se l'uruguaiano dovesse partire, Vidal prenderebbe proprio la sua maglia.

12.28 - Al Barça indennizzo sotto forma di bonus futuri - Arturo Vidal all'Inter, oramai è solo questione di ore. Il cileno è atteso a Milano già in serata, con visite mediche, idoneità e firma sul contratto programmate per la giornata di domani. L'emittente Sky Sport aggiunge un ulteriore dettaglio per quel che riguarda le modalità con cui lascerà il Barcellona: l'Inter, nello specifico, per garantire un indennizzo ai blaugrana ha messo sul piatto dei futuri bonus legati a rendimento ed obiettivi che potranno arrivare fino ad 1 milione di euro.

11.38 - Godin verso Cagliari, così si sblocca Vidal - Arturo Vidal è sempre più vicino all'Inter, col suo arrivo a Milano previsto per le prossime ore. Un acquisto, per i nerazzurri, che si è reso possibile grazie allo sblocco della trattativa per la cessione di Diego Godin al Cagliari: l'uruguaiano incasserà una buonuscita dai nerazzurri, a quel punto potrà spalmare il biennale ancora in essere su un nuovo triennale con la società sarda. L'Inter, da parte sua, risparmierà un ingaggio netto da 5,5 milioni netti a stagione.

10.08 - Vidal arriva stasera a Milano - Arturo Vidal è atteso per oggi a Milano per firmare con l'Inter, scrive la Gazzetta dello Sport. Dopo un lunghissimo tira e molla, così, il cileno sarà un nuovo rinforzo di Antonio Conte: l'arrivo da Barcellona è previsto per questa sera, quindi nella giornata di domani visite mediche e firma sul nuovo contratto biennale da 6 milioni di euro netti a stagione con opzione sul terzo anno.

DOMENICA 20 SETTEMBRE

23:50 - Al Barcellona un milione di indennizzo, possibile arrivo già domani - Arturo Vidal all’Inter, ormai ci siamo. Come riportato da Sky Sport, sono in fase di risoluzione gli ultimi dettagli burocratici per l’approdo in nerazzurro del centrocampista cileno ora in forza al Barcellona. Già domani, domenica, l’ex Juventus potrebbe approdare a Milano per sostenere poi le visite mediche già lunedì. Il giocatore firme un biennale, al Barcellona andrà un milione di euro più bonus come indennizzo.

16:57 - Vidal si allena da solo in palestra - Dopo aver raggiunto l'accordo per liberarsi dal Barcellona, Vidal è in attesa del via libera definitivo dell'Inter per volare a Milano. Intanto l'ex Juventus, escluso dai convocati dei catalani per il Trofeo Gamper, non perde tempo e scalda i motori con un allenamento individuale in palestra, come testimoniato su Instagram.

12.28 - Vidal e Suarez out dal Trofeo Gamper - Ronald Koeman, tecnico del Barcellona, ha diramato i convocati che prenderanno parte al Trofeo Gamper di questa sera contro l'Elche: nella lista non sono stati inseriti né Luis Suarez (fuori dal progetto tecnico) né Arturo Vidal, ormai sempre più vicino all'Inter. Ecco la lista completa, presente Miralem Pjanic che molto probabilmente farà il suo esordio con la maglia blaugrana.

11.00 - - L'effetto domino è pronto a partire. Uno esce e uno entra in casa Inter. Diego Godin è ormai destinato al Cagliari di Eusebio Di Francesco mentre in entrata i nerazzurri attendono Arturo Vidal, centrocampista voluto da Conte e che lo stesso tecnico conosce molto bene dopo l’esperienza alla Juventus. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l’uscita dell’uruguaiano potrebbe accelerare per concludere gli ultimi dettagli con il giocatore cileno. Lunedì potrebbe essere la giornata del suo arrivo a Milano.

SABATO 19 SETTEMBRE

23.05 - Domani si può chiude tutto Godin-Cagliari si può chiude nella giornata di domani. Ultimi dettagli da definire, tra domenica e lunedì poi è atteso l'arrivo di Vidal a Milano.

22.33 - La 2 è libera Spesso dall'assegnazione dei numeri di maglia per la nuova si hanno indicazioni per quelle che sono le operazioni di mercato alcune da ultimare. Il Cagliari non fa eccezione ed ecco che dalla distinta con i numeri per la stagione 2020/2021 ci si accorge di come siano ancora libere due casacche: la 2 e la 4. La prima potrebbe rimanere libera giusto qualche ora visto l'ok all'addio che Diego Godin ha avuto dall'Inter per sposare il progetto del club di Tommaso Giulini. La seconda, invece, al momento potrebbe rappresentare più un sogno che una vera possibilità di mercato. La 4 lo scorso anno era infatti tornata ad essere sulle spalle di Radja Nainggolan, figlio adottivo della Sardegna, tornato a casa dopo le avventure con Roma e Inter.

19.52 - Avvisato l'entourage di Vidal Novità su Arturo Vidal. L'entourage del cileno è stato messo in allerta: Godin al Cagliari si è sbloccato, arriva la telefonata a Barcellona per fissare i prossimi passi per farlo diventare un giocatore dell'Inter.

19.00 - Godin in uscita. Vidal pronto a sbloccarsi - Ci siamo: Diego Godin ha un accordo sulla buonuscita con l'Inter. Un passo importante per le cessioni del club nerazzurro perché può sbloccare l'arrivo di un calciatore. Probabilmente Arturo Vidal. In definizione, spiega Sky Sport in relazione al difensore ex Atletico Madrid, il contratto del giocatore col Cagliari.

11.05 - Anche oggi Vidal si allena in gruppo col Barcellona - Arturo Vidal, anche oggi, si sta allenando col Barcellona agli ordini del tecnico Ronald Koeman. Il cileno, in attesa che si sblocchi il suo passaggio all'Inter, prosegue quindi la preparazione alla Ciutat Esportiva blaugrana. Con l'Inter l'accordo (biennale) esiste già da tempo e anche la questione buonuscita col Barça è stata risolta. I nerazzurri però, prima di dare l'ultima accelerata e prenotargli il volo per Milano, hanno bisogno di chiudere un'uscita importante: i maggiori indiziati, in tal senso, restano Candreva e Godin.

VENERDI' 18 SETTEMBRE

15.04 - Vidal s'è allenato col Barcellona in attesa del via libera per andare all'Inter - Il quotidiano catalano Sport.es ha fatto il punto sulla seduta mattutina del Barcellona, a cui oltre al volto nuovo Miralem Pjanic hanno preso parte anche Luis Suarez e Arturo Vidal. Il Pistolero subito dopo la seduta è volato verso Perugia per sostenere l'esame di italiano, passaggio necessario per l'ottenimento del passaporto comunitario (clicca qui per il punto sul suo futuro), mentre il centrocampista cileno - si legge - resta in attesa di suggellare il rapporto con l'Inter.

13.11 - Vidal atteso a Milano per le visite mediche - Arturo Vidal all'Inter, ci siamo. Secondo quanto riportato da Goal.com il cileno del Barcellona, che questa mattina si è allenato con Messi e compagni, è atteso in giornata a Milano per sostenere le visite mediche con il club nerazzurro.

12.20 - Vidal s'è allenato col Barcellona questa mattina - Arturo Vidal ancora alla Ciutat Esportiva del Barcellona. Questa mattina il centrocampista cileno - a un passo dal trasferimento all'Inter - s'è allenato agli ordini di Koeman e con lui c'erano anche Luis Suarez e il neo arrivato Miralem Pjanic. Non convocati per le ultime amichevoli, Vidal e Suarez restano quindi ancora a Barcellona, in attesa che le loro cessioni - soprattutto quella dell'ex Juventus - si sblocchino.

10.40 - Vidal in attesa di... Candreva - Candreva sta per servire l’ultimo assist in maglia Inter: accettando il trasferimento al Genoa - conferma stamani La Gazzetta dello Sport - potrebbe sbloccare l’arrivo di Vidal in nerazzurro. Candreva si allena ad Appiano in attesa di una nuova avventura, mentre ieri Arturo Vidal ha vissuto un’ennesima giornata da separato in casa col Barcellona. La situazione resta fluida: l’avventura di Arturo in Catalogna è chiusa e il cileno e il Barça hanno trovato l’accordo per la risoluzione del contratto. Ma prima di imbarcarsi per l’Italia il cileno aspetta il via libera da Milano.

GIOVEDI' 16 SETTEMBRE

23.31 - Prima serve un'uscita: Godin o Candreva? Arturo Vidal e l'Inter, occorre aspettare ancora un po'. Nella giornata di oggi il cileno si è allenato da solo, per strada, a Barcellona in attesa della chiamata nerazzurra. Il problema per l'Inter, però, è legato alle uscite e al momento questo blocca lo sbarco del cileno in nerazzurro. Nei giorni scorsi sembrava che l'attesa fosse tutta per l'addio di Godin (verso Cagliari), ma secondo Sky Sport anche la partenza di Candreva verso il Genoa potrebbe di fatto sbloccare la trattativa Vidal.

15.16 - Vidal si allena... per strada -

In attesa di poter definire il suo trasferimento all'Inter, il centrocampista cileno corre le strade di Barcellona e non al centro sportivo dei blaugrana, come da lui stesso testimoniato attraverso le Instagram Stories.

13.25 - Vidal si avvicina, non è convocato per il Girona - Attraverso i propri account social, il Barcellona ha reso nota la lista dei convocati per la sfida amichevole al Girona. Presente Lionel Messi, non Luis Suarez e Arturo Vidal, quest'ultimo diretto all'Inter che sta lavorando per sbloccare una operazione già ampiamente definita.

Portieri: Neto, Inaki Pena, Arnau Tenas.

Difensori: Semedo, Pique, Araujo, Cuenca, Firpo, Sergi Roberto, Lenglet, Jordi Alba.

Centrocampisti: Busquets, Braithwaite, Puig, Alena, de Jong, Coutinho.

Attaccante: Konrad, Trincao, Griezmann, Pedri, Messi, Dembélé.

9.44 - Il segreto di Pulcinella: Vidal è dell'Inter, ma prima deve uscire Godin - Ormai anche in Spagna lo definiscono "Il segreto di Pulcinella". Arturo Vidal sarà un nuovo giocatore dell'Inter, manca solo il comunicato ufficiale dei due club. Tuttavia, fa sapere As, a Milano c'è un problema da risolvere: la partenza di Diego Godin . Il difensore uruguaiano non rientra nei piani di Conte e dovrebbe trasferirsi al Cagliari, ma non accetta di ridursi lo stipendio da 5,5 milioni che percepiva all'Inter. Finché il caso non sarà risolto, l'ex Atletico resterà in nerazzurro e bloccherà l'operazione-Vidal.

MERCOLEDI' 16 SETTEMBRE

19.36 - Vidal era già all'aeroporto, poi lo stop - Arrivano ulteriori aggiornamenti sullo slittamento del matrimonio tra Arturo Vidal e l'Inter. Come riporta Mundo Deportivo, il centrocampista cileno si trovava già presso l'aeroporto di Barcellona "El Prat" per imbarcarsi, alle ore 16, su un volo privato diretto verso Milano. Poi la chiamata inaspettata, un passo indietro che - per ora - ha portato 'King Arturo' a cancellare la sua partenza.

18.29 - Vidal è ancora a Barcellona - Arturo Vidal non è ancora partito per Barcellona. Il promesso sposo dell'Inter si sarebbe dovuto imbarcare su un volo privato quest'oggi alle 16 per Milano, ma al momento il suo viaggio è slittato senza un nuovo orario. L'accordo tra le tre parti è totale, ma - riporta ESPN - i tempi si sono improvvisamente e ulteriormente allungati a causa di un problema fiscale in casa nerazzurra.

18.00 - Prima la cessione di Godin, poi l'arrivo di Vidal - Arturo Vidal all'Inter, ormai è fatta. Secondo quanto riporta ESPN, però, i nerazzurri potranno ufficializzare l'arrivo del centrocampista cileno solamente dopo aver ceduto Diego Godin al Cagliari. Per il comunicato su 'King Arturo', insomma, si dovrà definire prima quest'altra operazione in uscita.

14.35 - Il Barcellona conferma: "La cessione procede" Ramon Planes, ds del Barcellona, conferma l'addio di Arturo Vidal. "E' confermato che sta procedendo la cessione di Arturo Vidal. Ne approfitto per ringraziarlo per quel che ci ha dato in questi anni", ha detto l'uomo mercato del catalani. Vidal è atteso a ore a Milano per firmare con l'Inter.

14.13 - Pronto a volare Per il secondo giorno consecutivo, Arturo Vidal non ha partecipato alla seduta d'allenamento agli ordini di Ronald Koeman, che si è tenuta sul 'Camp Tito Vilanova' alla Ciutat Esportiva di Sant Joan Despì. Il centrocampista cileno, che come ieri si è presentato regolarmente al centro sportivo del Barcellona, ha in programma di volare nella giornata di oggi alla volta di Milano per diventare finalmente un nuovo giocatore dell'Inter di Antonio Conte. Lo riporta il Mundo Deportivo.

13.00 - Mezzo milione al Barça Stamattina Arturo Vidal era alla Ciutat Esportiva e in serata sarà a Milano. Sono le ultime ore a Barcellona per il centrocampista cileno che si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Inter di Antonio Conte. Risolte le ultime questioni legate ai documenti, ai catalani andrà mezzo milione di indennizzo più successivi bonus legati alle prestazioni del calciatore. RAC1 conferma la quantità dell'indennizzo, Vidal effettuerà i test medici e poi firmerà un biennale da sei milioni all'anno.

12.35 - Niente allenamento al Barcellona - Novità su Arturo Vidal provenienti direttamente dalla Spagna. Il cileno, secondo quanto riporta Cadena COPE, si trova alla Ciutat Deportiva per svuotare l'armadietto e salutare i compagni di squadra. Il centrocampista non si è allenato col gruppo, bensì a parte. La sua partenza per Milano è previsto nel pomeriggio. Vidal viaggerà con un volo privato.

10.08 - Vidal congelato - L'Inter ha "congelato" l'arrivo di Arturo Vidal. Dopo giorni in cui sembrava che i nerazzurri avessero l'intenzione di accelerare sul fronte visite mediche, è lo stesso club di Suning che adesso prende tempo in attesa di mettere a bilancio almeno un paio di cessioni. Sono due i motivi per cui c'è stato questo rallentamento: quello numerico, con 32 giocatori che si stanno allenando agli ordini di Conte, e quello contabile, con l'Inter che vorrebbe limare il monte ingaggi prima di far firmare al cileno il contratto da 6 milioni a stagione. L'affare non è in dubbio, ma ci vorrà ancora qualche giorno per rivedere il centrocampista in Italia.

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE

00.01 - La buonuscita di Vidal - Secondo i media spagnoli, il cileno riceverà dal Barcellona una piccola parte dell'ingaggio del suo ultimo anno di contratto in blaugrana a titolo di buonuscita. Atteso a ore il suo arrivo in Italia.

23.21 - Dalla Spagna: domani le visite mediche - Secondo l'emittente RAC1, l'Inter verserà al Barça 500 mila euro più bonus per il cartellino di Vidal. Il giocatore è atteso domattina a Milano per sostenere le visite mediche di rito prima della firma sul contratto con i nerazzurri.

22.57 - Il cileno non si è neanche cambiato - Curiosità da as.com: nella visita di oggi, Vidal, non si è neanche cambiato per partecipare all'eventuale seduta di allenamento con i compagni. Di fatto, un passaggio da ex giocatore del Barcellona, o quasi. Aspettando il volo per l'Italia e per Milano.

22.35 - Vidal ha salutato i suoi compagni - Ultima volta, salvo sorprese, per il centrocampista cileno alla Ciutat Esportiva del Barcellona. Vidal ha approfittato di questo lunedì per salutarli e per recuperare le sue cose dalle strutture di allenamento del club blaugrana. Il cileno ha svuotato l'armadietto e si è congedato dal Barça: ora inizia la grande attesa per l'arrivo a Milano e l'approdo in nerazzurro.