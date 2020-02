LIVE TMW - Inter, Viviano: oggi la decisione del club nerazzurro

Premere F5 per aggiornare la pagina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter corre ai ripari. Con Samir Handanovic infortunato, il club nerazzurro che nel derby di Milano ha schierato tra i pali Daniele Padelli è pronto a ingaggiare un altro portiere. E all'indomani della vittoria per 4-2 contro il Milan ha avviato i contatti per mettere sotto contratto lo svincolato Emiliano Viviano. Qui tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

11.40 - Oggi la decisione - In casa Inter, almeno secondo La Gazzetta dello Sport, è nato qualche piccolo rimpianto legato alla cessione di Ionut Radu al Parma. L'ex Genoa, in questo momento di emergenza, avrebbe fatto decisamente comodo alla rosa nerazzurra, come dimostra la mossa della società di valutare Emiliano Viviano. Nella giornata di ieri l'estremo difensore ha svolto il classico iter delle visite fra Humanitas e Coni, quindi si è spostato alla Pinetina per ulteriori test. L'Inter si prenderà anche la giornata di oggi per decidere, con Viviano che eventualmente arriverebbe per fare da secondo a Padelli nelle prossime gare (Berni non dà certezze in tal senso).

MARTEDÌ 11 FEBBRAIO

16.46 - Viviano ad Appiano. Decisione in 48h - 48 ore per prendere una decisione, in un senso o nell'altro. Secondo quanto riportato da Sky Sport Emiliano Viviano è in questi minuti ad Appiano Gentile e sta svolgendo altri test con l'Inter. La società nerazzurra, per l'emittente, si è presa due giorni di tempo per valutare l'ingaggio del portiere di Fiesole, un lasso di tempo in cui il club valuterà al meglio anche le reali condizioni di Handanovic.

15.20 - Già oggi alla Pinetina? - Dopo aver superato i test d'idoneità, Emiliano Viviano - scrive l'Ansa - già oggi potrebbe diventare un nuovo calciatore dell'Inter.

14.20 -Test d'idoneità superati - Emiliano Viviano ha superato i test d'idoneità presso il CONI ed è pronto a chiudere l'accordo con l'Inter. Attualmente svincolato, il portiere classe '85 è a un passo dall'accordo con la società nerazzurra, che l'ha contattato a causa degli incerti tempi di recupero di Samir Handanovic.

10.12 - Domani Viviano atteso alla Pinetina - Emiliano Viviano e l’Inter, avanti tutta. Nella giornata di domani il portiere è atteso alla Pinetina, dove effettuerà alcuni test atletici e poi dovrebbe firmare il contratto che lo legherà ai nerazzurri fino a giugno.

9.46 - Contatti in corso Viviano-Inter - Un nuovo portiere per l’Inter. Ad un passo Emiliano Viviano. Parti vicine, si va verso un’intesa fino a giugno. Contatti in corso. Nelle prossime ore sviluppi concreti e poi potrebbe arrivare la firma.