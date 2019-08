LIVE TMW - Inter, Wanda Nara: "Per me resta. Ha detto no a proposte intriganti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

21.20 - Ospite fissa in studio anche in questa stagione di Tiki Taka, la cui prima puntata comincerà tra circa dieci minuti su Italia 1, Wanda Nara - moglie e agente di Mauro Icardi - parlerà del futuro del proprio marito ed assistito direttamente dagli studi televisivi di Mediaset. Seguite qui con noi su TuttoMercatoWeb.com le principali dichiarazioni della procuratrice.

Interrogata sulla serata di compleanno di Lautaro Martinez, nella quale Icardi ha cantato con lui "O' Surdato 'nnammorato", alimentando le voci di un possibile trasferimento, ha scherzato: "Noi argentini siamo così: ci porti a una festa, e la festa la facciamo noi!". Racconta poi un divertente aneddoto su Daniele De Rossi e i suoi primi periodi al Boca Juniors: "De Rossi nei primi giorni si è fermato con la macchina, era senza benzina e per la strada ha incontrato un tifoso... Del River! Però sono stati carinissimi e lo hanno aiutato".

Si entra nel tema del futuro. Cominciando dal Napoli: "A Napoli abbiamo tanti amici. Sì, è vero che lui ha detto no ad altre destinazioni che non fossero l'Inter".

Poi prosegue: "Si sa da inizio mercato quale sia la sua scelta, e questo discorso vale per tutte le squadre che sono interessate. Secondo me alla fine rimarrà nell'Inter: decide lui, io posso anche portare mille offerte... Lui pensa che ancora non sia finita nell'Inter. Non so cosa potrà succedere, ma so quelle che sono state le sue parole ad inizio mercato, ed è stato logico e coerente fin qui. Si sono presentate proposte non rifiutare per chiunque al mondo, e lui ha detto di no per l'Inter. Con lui direttamente non ci sono mai stati contatti, casomai con me. Ora sono la stronza più grande d'Italia, ma quando facevo rimanere Mauro in quella Inter che non vinceva, allora ero la migliore. Ripeterei tutte le cose che ho detto".

Sul posto non garantito in nerazzurro: "Conte per me è bravissimo, e magari potrebbe scegliere di farlo giocare così come ora sta decidendo di non farlo giocare. Io non aspetto niente, è una scelta della società che paga lo stipendio".

Quindi, un ultimo passaggio, di nuovo sul Napoli: "La città mi piace molto, ci andrei a vivere. La scelta è sempre e comunque di Mauro. Non ha una strategia, la sua è una scelta di vita. Alla fine è lui che gioca o non gioca, ma la decisione non è sua. C'è un allenatore che avrà questo compito".

01.00 - Si conclude la trasmissione.