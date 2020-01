LIVE TMW - Inter, Young è nerazzurro: c'è l'annuncio ufficiale del club

L'Inter è pronta ad accogliere il primo acquisto del 2020. Oggi sarà infatti il giorno di Ashley Young, in arrivo dal Manchester United a titolo definitivo, visto che il suo contratto con i Red Devils sarebbe scaduto il prossimo 30 giugno. Segui su TuttoMercatoWeb.com il live della giornata dell'esterno inglese, con tutti gli aggiornamenti provenienti da Milano.

Si conclude il nostro LIVE sull'approdo di Ashley Young all'Inter: il club nerazzurro ha tesserato l'inglese con sei mesi di contratto, più opzione di prolungamento per la stagione successiva.

20.04 - Ashley Young è un nuovo giocatore dell'Inter: i nerazzurri lo hanno comunicato sul proprio sito ufficiale. "Ashley Young è ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter. Il calciatore inglese classe 1985 arriva a titolo definitivo dal Manchester United e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020 con un’opzione di prolungamento per la stagione successiva", si legge su inter.it.

13.26 - Visite mediche terminate - Sono appena terminate le visite mediche di Ashley Young presso il centro medico del CONI con l'Inter. Adesso per l'ufficialità del suo passaggio al club nerazzurro manca solo la firma sul contratto.

13.10 - Le visite - Ashley Young è arrivato da pochi minuti al CONI per svolgere le visite mediche e ottenere l'idoneità sportiva. L'esterno in arrivo dal Manchester United ha dichiarato: "È davvero una bella giornata, questa è la mia prima volta a Milano".

12.17 - Le parole di Solskjaer - Intervenuto in conferenza stampa, Ole Gunnar Solskjaer ha parlato della cessione di Ashley Young all'Inter: "Ad essere sinceri, lo abbiamo fatto per Ashley. Ha 35 anni e se gli offrono un biennale da un'altra parte sta a lui decidere. Noi non eravamo pronti a offrirglielo. Ha servito il club nel migliore dei modi. È stato capitano e ha vinto trofei, coppe, campionati. Ora è arrivato il momento. Quando nella testa di Ashley è entrata la volontà di provare altro, allora perché non farlo?".

11.54 - Young atterrato a Malpensa - Ashley Young è atterrato a Malpensa e si appresta a diventare ufficialmente un giocatore dell'Inter. Il giocatore è sbarcato a Milano con la moglie, il figlio e il suo agente Franck Trimboli e adesso svolgerà le visite mediche prima di firmare con il club nerazzurro.

09.39 - Young in arrivo a Milano - Giornata importante in casa Inter, con i nerazzurri pronti ad abbracciare il primo acquisto invernale. Tra poco Ashley Young atterrerà infatti a Milano e andrà a svolgere le visite mediche. Dopo aver ricevuto l'idoneità sportiva l'esterno inglese firmerà il suo contratto con i nerazzurri.