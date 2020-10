live Inzaghi:"Contro il Verona mi aspetto una grande partita. Stiamo bene e vogliamo fare bene"

Il monday night di lunedì, in serie A, metterà di fronte Verona e Benevento. I giallorossi di Inzaghi, reduci dalla sconfitta contro il Napoli nel derby in campionato e contro l'Empoli in Tim Cup, proveranno a rialzare la testa.

In vista di lunedì, Inzaghi ha parlato in conferenza stampa.

Quale è l'umore del gruppo? Come sta la squadra?

"L'umore è buono e la squadra sta bene. Vogliamo fare una grande partita".

Viola e Moncini come stanno?

"Stanno bene, ma Viola rispetto a Moncini è più indietro nella preparazione, considerato che è stato fermo otto mesi. Sono due situazioni diverse. Sono entrambi a disposizione".

Che partita si aspetta?

"Una partita tosta. Il Verona è una grande squadra. Dovremo fare una grande partita, per portare a casa il bottino pieno".

Ha le idee chiare sulla formazione?

"Mi porto dietro qualche dubbio, come sempre, ma ho la fortuna di avere una grande squadra e chiunque scenderà in campo, darà sempre il massimo per questa maglia".

Ritorna a Verona, stavolta da allenatore, dove le diedero 25 anni fa il soprannome di Super Pippo da giocatore. Che effetto le farà?

"Sicuramente un bell'effetto. Peccato non possa esserci il pubblico perché si perde tutto lo spettacolo. Verona è una grande piazza e faccio i complimenti a Juric. Il gol che segnai con la maglia del Padova al Bentegodi, difficilmente si dimentica".

