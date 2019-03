LIVE TMW - Inzaghi: "Fiorentina insidiosa e forte. Resettiamoci dopo il derby"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

15.10 - Smaltita l'euforia per il derby, la Lazio torna in campo a Firenze contro la Fiorentina. Tra pochi minuti Simone Inzaghi presenterà i temi della partita contro i viola, in programma domani alle 20.30.

Ecco Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste è appena arrivato in sala stampa: "Inizio dal rifare i complimenti ai ragazzi per come hanno interpretato il derby. Non era semplice, però ora dobbiamo essere bravi a resettare l'euforia e a concentrarci per la partita di domani, che sarà molto insidiosa".

È decisiva?

"Mancano tante partite, ma da qui saranno tutte finali. Voglio molta attenzione, la Fiorentina è un'ottima squadra, rapida e veloce".

Cosa è cambiato nel girone di ritorno? Si respira un'aria diversa.

"È un dato di fatto che nel girone d'andata abbiamo fatto più fatica in certe partite, però io ero sereno e convinto che continuando a lavorare e a credere in quello che facciamo sarebbero arrivati i risultati anche contro squadre più blasonate. Non ci siamo persi d'animo dopo Napoli e Juve, abbiamo perso immeritatamente e contro il Napoli anche ingiustamente. A febbraio abbiamo perso tanti giocatori, ora li stiamo recuperando".

Strakosha, Lulic e Immobile?

"Strakosha ha avuto buoni riscontri, ora vediamo come reagirà la spalla. Allenamento positivo anche per Lulic, mentre Immobile a parte martedì ha sempre lavorato a pieno regime. Domattina piccola sgambata in campo, però intanto sono tutti convocati a parte Berisha, Wallace e Lukaku".

Ballottaggio Marusic-Romulo. Come decide?

"Io credo che Romulo sia una grandissima risorsa, sono contento di averlo in gruppo. Prima del Milan l'avevo visto molto bene e ho scelto lui. Poi contro la Roma stavano entrambi bene, io penso che sia una cosa positiva per un allenatore avere dei ballottaggi, come ne ho per domani. Li scioglierò domattina, anche prima del derby c'erano diversi giocatori che avevano recuperato. Anche per domani ho dei dubbi ma sono contento di averli, sono contento di non avere più 12-13 giocatori a disposizione come accaduto contro il Siviglia".

Corsa Champions riaperta. Su chi puntate?

"Secondo me con così tante partite da giocare la classifica va guardata il meno possibile. Dobbiamo pensare all'avversario, ora avremo Fiorentina e Parma. Questa settimana abbiamo lavorato bene sul campo, dovremo fare una gara importante. Poi dopo il Parma ricominceremo a giocare anche in infrasettimanale e il calendario sarà più fitto. La classifica la dovremo guardare più avanti, cercando di considerare ogni partita una finale, dobbiamo recuperare terreno".

In difesa ha avuto buone risposte. Ha trovato l'assetto più affidabile?

"Per un allenatore fa sempre piacere, Milan e Roma erano imbattute da otto partite, siamo stati bravi a tenere la porta inviolata. Per quanto riguarda l'assetto difensivo, Ramos ha fatto un'ottima settimana, come Bastos, Radu, Acerbi e Patric. Tutti sanno di essere in lizza per un posto e domani vedrò di scegliere la formazione più idonea".

Cosa si aspetta dopo l'euforia per il derby?

"Io penso che anche l'abbraccio coi tifosi di giovedì sia stato importante. Ho detto ai ragazzi che deve essere uno stimolo in più per noi per la partita di domani a Firenze. Sappiamo che verrà tanta gente nostra a spingerci, ma anche un avversario difficile con un allenatore che conosco bene, serio e preparato. Cercherà di crearci delle insidie, dovremo essere attenti perché hanno una grandissima squadra".

Muriel pericoloso.

"Hanno giocatori che in attacco rendono la Fiorentina non seconda a nessuna in A. Hanno Simeone, Chiesa, Muriel, Mirallas, anche Pjaca che purtroppo si è infortunato. Hanno Chiesa che farà parlare di sé per tantissimi anni perché è un ottimo giocatore e ha una famiglia bellissima alle spalle. Conosco il padre, abbiamo giocato insieme, del fratello dicono che sia fortissimo: lo sanno consigliare benissimo, domani sarà un osservato speciale".

Formula fantasia con Milinkovic e Luis Alberto mezzali anche domani?

"Ho parecchi dubbi. Sicuramente giocherà Luis Alberto, poi per gli altri valuterò dopo l'allenamento di domani".

Ha sentito Conceiçao?

"No. Non l'ho sentito. Però anche il Porto ha fatto un ottimo risultato, sicuramente non era facile battere una Roma ferita che veniva dalla sconfitta nel derby".

Si conclude qui la conferenza stampa del tecnico biancoceleste.