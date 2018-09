LIVE TMW - Inzaghi: "Non possiamo permetterci passi falsi. Stiamo crescendo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Genoa di domani pomeriggio. Queste le sue parole: "Siamo in un momento dove abbiamo ottenuto tre vittorie di misura molto molto importanti. I ragazzi sono stati bravi a ripartire dopo le sconfitte contro Juve e Napoli. Stiamo crescendo e rispetto all'anno scorso sappiamo soffrire. Dobbiamo continuare a lavorare, domani sarà una partita importante".

Lavora per ritrovare la brillantezza?

"Cerchiamo l'equilibrio giusto, a metà tra il vincere di misura e vincere prendendo tanti gol. Sono soddisfatto e in questo momento non possiamo permetterci passi falsi".

Come gestirà Luis Alberto?

"Non gli è mancata la preparazione fisica in estate, anche se aveva qualche problema. Ha perso solo qualche esercitazione con il pallone. Giovedì se ci fosse stato Correa lo avrei fatto riposare. Mi aspetto dei miglioramenti continui da lui, ha tutta la mia fiducia e presto tornerà a essere devastante".

Come descriverebbe il momento di Milinkovic?

"A differenza di Luis Alberto ha perso parte della preparazione. È un ragazzo sensibile e ha sentito qualche critica che gli è piovuta addosso. A breve tornerà a fare la differenza".

Domani ci saranno tanti ex.

"Rivedrò con piacere Ballardini, mio ex allenatore. Poi c'è Pandev, anche per lui sarà un piacere, anche se mi ha sempre fatto piangere quando l'ho incontrato da avversario, visto che ci ha sempre segnato. Auguro poi il meglio a Marchetti che ho voluto fortemente quando sono arrivato".

Quali problemi deve risolvere?

"Devo fare delle valutazioni sui giocatori. Oggi faremo una seduta a ranghi completi. Non ci saranno Luiz Felipe, Berisha e probabilmente anche Radu. Affrontiamo una partita alla volta".

Sente la pressione dell'ambiente?

"Abbiamo fatto cose straordinarie e le aspettative si sono alzate. Faremo il nostro campionato e vedremo poi cosa dirà il campo. Abbiamo fatto solo 5 partite tra campionato ed Europa League, ne mancano tante ancora".

Come si affronta il Genoa?

"Conosciamo la squadra che andremo ad affrontare, l'anno scorso in casa abbiamo perso tre punti importantissimi. Sappiamo che affronteremo una squadra ben allenata e servirà lucidità perché non avremo tanto spazio. Piatek? È molto forte, segna sempre e sarà un osservato speciale, così come Pandev".

Ha lavorato sulla fase offensiva?

"Sì, dobbiamo essere più cinici e abbiamo fatto esercitazioni sui tiri".