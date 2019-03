LIVE TMW - Inzaghi: "Rispetto la Roma ma nessuna paura. Serve grande gara"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alla vigilia del derby della Capitale, il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Roma di Eusebio Di Francesco. Queste le sue parole: "Sarà una partita importantissima che sappiamo quanto conti in questa città. Per i nostri tifosi e per la nostra classifica è fondamentale, siamo in ritardo ma possiamo accorciare. Dobbiamo fare un'ottima gara con grandissimo rispetto per la Roma, per il suo allenatore e per i suoi giocatori, ma non dobbiamo certo avere paura".

Ha deciso la formazione?

"Ho ancora qualche punto interrogativo, abbiamo giocato martedì sera e qualche giocatore era al rientro. Stavano tutti abbastanza bene ma ci sono altri due allenamenti e devo vedere come hanno recuperato i giocatori che ci erano mancati nelle ultime settimane come Immobile, Luis Alberto, Milinkovic, Parolo e Bastos. Vedremo come si alleneranno".

Come sta Immobile?

"Ci aveva abituato ad avere una media straordinaria, ha avuto uno stiramento e deve recuperare al 100%. Il problema è quando non si hanno le occasioni ma lui le ha. Spero segni già domani sera".

Luis Alberto può partire dal 1'?

"Vale lo stesso discorso fatto per Immobile, rientra da un problema muscolare e non è ancora al 100%. Martedì sera ha stretto i denti, adesso si sta allenando per recuperare del tutto".

Chi ha più pressioni?

"Credo le abbiano tutte e due le squadre. Sappiamo il valore del derby a Roma, dobbiamo preparare la gara nel migliore dei modi mettendo in campo tantissima attenzione. Dovremo fare ancora meglio rispetto a martedì".

Le dà fastidio aver giocato in Coppa a pochi giorni dal derby?

"Chiaramente mi sarebbe piaciuto preparare la gara in una settimana invece che in quattro giorni ma siamo felici di aver giocato la semifinale di Coppa Italia".

La Lazio guarda solo avanti o si preoccupa anche delle inseguitrici?

"Abbiamo perso a Genova immeritatamente, contro l'Udinese non abbiamo giocato e per questo siamo un po' in ritardo. Guardiamo comunque avanti, abbiamo dimostrato di poter competere con le prime".

Perché la Lazio segna poco?

"Costruiamo tanto ma ci manca qualche gol. Dovremo mettere un po' più di cattiveria sotto porta".

Crede che quella di domani sia l'ultimo treno per la Champions?

"Cercheremo di fare una partita molto intelligente, possiamo accorciare su quelle davanti. Il nostro obiettivo resta il quarto posto".

Come sta Marusic?

"Ieri si è allenato bene, vedremo tra oggi e domani chi mi darà più garanzie tra lui e Romulo".

Teme l'entusiasmo di Zaniolo?

"Sta facendo bene e si merita gli elogi, è giovane ed è in una piazza difficile come la nostra, quindi non era facile fare quello che ha fatto".

Non vincete da tanto il derby in casa. Perché?

"Vogliamo tornare a vincere in questa partita, sappiamo cosa rappresenta per i nostri tifosi. Li voglio ringraziare per come ci hanno sostenuto contro il Milan. Domani sera sappiamo che è il derby, i ragazzi lo sanno e abbiamo pochi debuttanti. Cercheremo in queste 24 ore che mancano di preparare la partita nel migliore dei modi".

Ieri è venuto Pippo Inzaghi a Formello, cosa vi siete detti?

"È venuto a Roma per stare con i suoi nipoti, domani avremo un tifoso in più".