Fonte: Dal nostro inviato allo stadio Giuseppe Meazza

00.24 - Conclusa la conferenza stampa.

00.23 - Come mai non hanno giocato i titolari? Perché era una gara importante e quelli che ho visto stasera mi hanno dato delle risposte. Espulsione? Sono entrato in campo sull'occasione di Caicedo a tre minuti dalla fine perché volevo spingerla dentro io e quindi è stata una espulsione giusta".

00.20 - Questa qualificazione vi può dare una spinta in più? "Ho conquistato tre semifinali di Coppa Italia consecutive, e anche con la Primavera in questa competizione ho fatto bene. Ora ci sarà il doppio impegno col Milan, ma adesso dobbiamo lasciare da parte la Coppa Italia e pensare al campionato. Al termine del match ho fatto i complimenti ai ragazzi, li ho ringraziati personalmente. Potevamo vincerla prima, ma Handanovic ha parato tutto".

00.18 - Ha inizio la conferenza stampa di Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, dopo la vittoria contro l'Inter: "Ai ragazzi avevo chiesto una gara di personalità, senza questo Handanovic avremmo vinto sicuramente prima. La qualificazione è meritata e va fatto un plauso a questi ragazzi, anche perché domenica sera c'è stata una gara molto dispendiosa contro la Juventus".