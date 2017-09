LIVE TMW - Israele, Levy: "Contento di aver messo in difficoltà l'Italia"

Finisce la conferenza stampa di Levy

Sulla protesta e sulla nazionale azzurra. "Noi siamo politici, siamo contenti che ci hanno accolto con piacere, calore. Siamo stati rispettati. L'Italia? Sono tantissimi giocatori importanti, da Verratti, Barzagli, De Rossi. Ha tutte le possibilità di passare il turno. Fiero di averli messi in difficoltà in un girone proibitivo".

Su Ben Haim. "È un gran calciatore, un capitano vero, è fisicamente molto forte. Sono molto contento di aver rispolverato un giocatore così importante".

Sulle critiche. "Forse erano esagerate, dopo la Macedonia, ma voi vedete sempre tutto bianco o nero, non vedete le sfumature. La Macedonia è una buona squadra, ha meno punti di quanti ne meriterebbe".

Sul portiere Harush. "Sono molto contento della sua prestazione, abbiamo molti portieri più o meno tutti sullo stesso livello. Se non dovesse avere problemi sarà il titolare".

Su Zahavi. "Non capisco perché dobbiamo tirare fuori questo discorso, Zahavi è un buon giocatore ma non è con noi. Peccato magari non avere preso nemmeno un punto e non aver giocato così in altre occasioni".

Inizia Levy. "Siamo andati vicini al pari, qualche occasione l'abbiamo creata, c'è sempre un po' di rammarico. Nel complesso sono soddisfatto".

