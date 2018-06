LIVE TMW - Italdonne, Bertolini: "Queste ragazze possono essere un esempio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo il 3-0 sul Portogallo il ct dell'Italia Femminile Milena Bertolini interverrà in conferenza stampa per parlare della storica qualificazione alla prossima Coppa del Mondo che si terrà la prossima estate in Francia. Il ct si presenta con tutto lo staff e assieme a Michele Uva e Roberto Fabbricini.

"Ci tenevo che qui ci fossero tutti loro perché questa nazionale ha due squadre, le ragazze che vanno in campo e lo staff che dietro le quinte lavora per dare un contributo fondamentale a quanto successo stasera. Il loro lavoro è importantissimo e mi ha aiutato tantissimo", esordisce così Milena Bertolini in conferenza stampa.

Sulla Coppa del Mondo: "Adesso mi vorrei godere questa vittoria e poi ci penseremo. Quello che posso dire è che queste ragazze hanno grandi qualità e vogliamo fare ovviamente bene. Ma è davvero troppo presto".

Sui 10 mesi da ct: "Non c'è stato un segreto, quando sono arrivata ho trovato ragazze molto motivate dopo la delusione dell'Europeo. Si erano rese conto delle loro potenzialità. Io sono arrivata in un momento di evoluzione del calcio femminile in cui le ragazze stanno lavorando in un altro modo rispetto al passato. Si tratta della vittoria delle ragazze e dei club che hanno messo le ragazze nelle condizioni di fare bene. Abbiamo cercato di fare capire alle ragazze che hanno qualità e possono imporre il proprio gioco contro tutte, abbiamo lavorato sulla loro autostima e i risultati stanno arrivando".

Ancora sul Mondiale e sull'assenza della squadrea maschile: "La mancata qualificazione degli uomini è una sconfitta per tutto il movimento. La nostra non è una rivincita, ma è un motivo d'orgoglio per tutto il movimento femminile, per tutti coloro che hanno lavorato in questo movimento. Abbiamo avuto il vantaggio a livello mediatico dell'assenza degli uomini e questo fa piacere perché le ragazze si meritano tutto questo".

Sul Brescia che la prossima stagione non si iscriverà alla Serie A: "La Nazionale per loro è un aspetto diverso rispetto al club. Ovviamente le ragazze erano un pò tristi, ma tutto è stato cancellato nel vestire la maglia azzurra visto anche l'obiettivo importante che ci eravamo prefissati. La scomparsa del Brescia è un'evoluzione del calcio che stiamo attraversando, questa è la strada che abbiamo intrapreso e che dobbiamo battere perché sono sempre mancate risorse e investimenti. Chi ha preso poi il Brescia è il Milan e da tanti punti punti di vista è un passo avanti".

Sull'esplosione del calcio femminile: "Vincere aiuta certamente, ma solo assieme a tutto quello che si sta facendo a livello di federazione. Queste ragazze posso essere un esempio positivo per tante ragazze".

Ringraziamenti finali: "Volevo ringraziare Renzo Ulivieri perché se sono qui è merito suo, ha fatto il mio nome e mi ha voluto qui. Michele Uva perché per noi è stato fondamentale appoggiandoci in tutto, ha accolto le nostre richieste con grande entusiasmo".