LIVE TMW - Italia a Genova contro l'Ucraina: Mancini col il falso nove

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

12.07 - La cosa certa è che questa sera l'Italia scenderà in campo con il falso nove ma mentre nella giornata di ieri era quello di Federico Bernardeschi il nome che veniva messo al centro dell'attacco azzurro nelle ultime ore si sta facendo largo quello di Lorenzo Insigne. Il napoletano sta infatti segnando tantissimo in questo inizio di stagione in Serie A, secondo solo a Piatek, e per questo Mancini potrebbe accentrarlo, per sfruttare le sue doti e la sua freddezza sotto porta. A riportarlo è Sky Sport.

11.31 - L'ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Giampiero Ventura, riparte dal ChievoVerona, dopo il disastro Mondiale. Questo il comunicato del club gialloblù: "Ufficiale: Gian Piero Ventura è il nuovo allenatore del ChievoVerona! Accordo biennale, insieme a mister Ventura anche il vice Salvatore Sullo e il preparatore atletico Alessandro Innocenti. Da tutto il mondo gialloblù, un caloroso benvenuto".

‼️✍️ Ufficiale: Gian Piero #Ventura è il nuovo allenatore dell'@ACChievoVerona!

Accordo biennale, insieme a mister Ventura anche il vice Salvatore Sullo e il preparatore atletico Alessandro Innocenti.

Da tutto il mondo gialloblù, un caloroso #BenvenutoMister! 💛💙 pic.twitter.com/AnIkihB8Fq — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) 10 ottobre 2018

11.14 - Restano in calendario quattro sfide per il 2018 per l'Italia di Roberto Mancini. Questa sera la squadra azzurra guidata da Roberto Mancini affronterà in amichevole l'Ucraina del ct Andriy Shevchenko. Poi ancora due gare di Nations League, il ritorno in Polonia e il Portogallo in casa il 17 novembre, e per chiudere l'amichevole contro gli Stati Uniti in programma il 20 novembre.

AMICHEVOLE 10 ottobre: Ucraina-Italia

NATIONS LEAGUE 14 ottobre: Polonia-Italia

NATIONS LEAGUE 17 novembre: Italia-Portogallo

AMICHEVOLE 20 novembre: Italia-Stati Uniti

11.01 - "Italia spuntata, ci pensa Insigne" titola Il Mattino all'interno delle proprie pagine sportive: "La Nazionale a Genova con l'Ucraina. Mancini: 'Dobbiamo iniziare a vincere'. Il napoletano schierato nel tridente al fianco di Bernardeschi e Chiesa".

10.50 - "Genova carezza azzurra". Così il Corriere dello Sport di questa mattina nella sua prima pagina in vista della gara di stasera tra Italia e Ucraina. Mancini porta la Nazionale nella città che lo fece grande per aiutarla a rialzarsi dopo la tragedia del ponte Morandi.

10.42 - "Speranza Italia". Questo il titolo di apertura del QS in edicola questa mattina in vista della gara di stasera della Nazionale contro l'Ucraina. Azzurri a Genova per regalare un sorriso alla città martoriata dalla tragedia del ponte Morandi dello scorso 14 agosto.

10.38 - Queste, nel dettaglio, le probabili formazioni della sfida di stasera a Marassi:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Criscito; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Insigne. A disposizione: Sirigu, Perin, Cragno, Acerbi, Criscito, Tonelli, Piccini, Emerson, Bonaventura, Gagliardini, Pellegrini, Berardi, Caprari, Giovinco, Immobile, Lasagna. CT: Ventura

UCRAINA (4-2-3-1): Pyatov; Karavaev, Kryvtsov, Rakitskiy, Matvienko; Stepanenko, Malinowski; Yarmolenko, Marlos, Konoplyanka; Yaremchuk. A disposizione: Boyko, Burda, Buyalskyy, Danchenko, Kacheridi, Lunin, Makarenko, Seleznov, Dyfochuk, Tsurikov, Tsygankov, Zinchenko. CT: Shevchenko

10.30 - L'Italia si prepara per la sfida amichevole contro l'Ucraina a Genova. Serve un cambio di marcia per tornare a vincere dopo un periodo di astinenza che dura da tantissimo tempo. Alle 20.45 il fischio d'inizio e Roberto Mancini pensa di mandare i suoi in campo con il 4-3-3 con Federico Bernardeschi come falso nove: ai lati dello juventino Lorenzo Insigne e Federico Chiesa.