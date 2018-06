LIVE TMW - Italia all'esame Olanda: annunciate le formazioni ufficiali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

19.31 - Sono appena state annunciate le formazioni ufficiali di Italia e Olanda. Eccole, nel dettaglio:

Italia (4-3-3): Perin; Zappacosta, Rugani, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Verdi, Belotti, Insigne. Ct: Mancini.

Olanda (4-3-3): Cillessen, Hateboer, De Ligt, van Dijk, Blind; De Roon, Vormer, Wijnaldum; Babel, Depay, Vilhena. Ct: Koeman.

17.44 - Questa la formazione degli azzurri nella gara di questa sera contro l'Olanda, annunciata ieri in conferenza stampa dal ct Roberto Mancini:

16.56 - Durante la sua carriera da giocatore, Roberto Mancini ha incontrato l’Olanda due volte (entrambe da subentrato), vincendo una sfida e pareggiando l’altra in due gare amichevoli nel 1990. Ronald Koeman e Roberto Mancini si sono affrontati da allenatori una volta nel 2007, quando il PSV Eindhoven di Koeman venne sconfitto 2-0 dall’Inter di Mancini in una sfida del girone di Champions League a San Siro.

16.01 - La Nazionale italiana ha ottenuto il successo in 24 delle 37 partite disputate a Torino (8N, 5P): tuttavia gli Azzurri hanno pareggiato 1-1 tutte le tre più recenti (rispettivamente contro Inghilterra, Spagna e Macedonia).

15.41 - Queste alcune statistiche delle sfide del passato tra Italia e Olanda riportate da Vivoazzurro.it:

- L’Olanda ha vinto solo tre delle 20 sfide contro la nazionale italiana: nove i successi per l’Italia, otto i pareggi.

- Gli Azzurri sono inoltre imbattuti in casa contro l’Olanda, avendo vinto sei degli otto precedenti (2N).

- La nazionale olandese non ha mai vinto contro l’Italia in gare amichevoli (sei pareggi, otto sconfitte).

- Ognuna delle ultime 11 reti Azzurre contro l’Olanda è stata realizzata da un giocatore diverso: Eranio, R. Baggio, Vialli, Gilardino, Vlaar (aut.), Toni, Verratti, Immobile, De Rossi, Éder e Bonucci.

15.12 - “Se c’è un calciatore riconosciuto e bravo come lui che si mette a riflettere sull’Italia non guasta, anzi” . Lo afferma Maurizio Martina, Segretario Pd, a 24 Mattino, sull’idea di Mario Balotelli come capitano della nazionale azzurra. “Sì, assolutamente sì” risponde Martina che, commentando le parole del campione del Nizza, le connota come: “Giuste, semplici, forti”. E poi continua a Radio 24: “Avercene. Spero che continui così sinceramente. C’è bisogno anche di una voce come la sua per far capire alcune cose, alcune battaglie”.

14.43 - Su RMC Sport durante 'L'Ora del Campione', Sebino Nela si è soffermato sulla Nazionale italiana: "L'Italia contro la Francia qualcosa ha fatto, ma ho sentito troppi complimenti. La nostra Nazionale è da rifondare completamente, Mancini dovrà lavorare tantissimo nei prossimi anni. Balotelli? Per me è stato il migliore in campo venerdì sera, mi è piaciuto il suo atteggiamento, ha fatto dei passi in avanti rispetto alla gara contro l'Arabia Saudita. Le partite non si vincono solo con la tattica, servono le giocate dei singoli che noi non abbiamo. Manca il talento nel gruppo azzurro".

13.53 - Giornata di pioggia a Torino. In vista della sfida di questa sera tra Italia e Olanda è previsto cielo coperto con precipitazioni, con il campo che sarà dunque scivoloso: un problema in più per le due grandi escluse da Russia 2018.

13.12 - "Koeman costruisce lo scheletro della formazione Orange". Test importante per questa sera per l'Olanda contro l'Italia e allora in taglio basso c'è spazio per il nuovo ciclo di un'altra nazionale deluxe fuori dal Mondiale.

12.55 - Sarà una giornata particolare per Lorenzo Insigne che questa sera il capitano della Nazionale italiana, proprio nel giorno del suo ventisettesimo compleanno.

12.49 - Il Corriere della Sera di oggi, apre le proprie pagine sportive con la Nazionale: "Balotelli sveglia l'Italia". L'attaccante, in conferenza stampa in vista della sfida di stasera contro l'Olanda, ha dichiarato: "Il razzismo? Forse è più una questione di gelosia, ma fa male lo stesso. Spero che il mio Paese diventi più aperto, come Francia e Inghilterra".

12.31 - Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, come di consueto nel giorno della gara, ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Sono soddisfatto delle prime due partite contro Arabia Saudita e Francia, questo è un bel gruppo e ho conosciuto alcuni giocatori che non avevo allenato. La qualità c'è e non mi aspettavo di vedere certe cose in questa fase della stagione, visto che alcuni calciatori sono reduci da quaranta partite in stagione. Ci sono tanti giovani di qualità e Chiesa è uno di questi. Dovrà giocare partite difficili e alle quali magari non è ancora abituato, ma in questo modo crescerà tanto. Via dalla Fiorentina per acquisire esperienza? Non conta la squadra, l'importante, per lui come per gli altri ragazzi, è che scendano in campo con costanza. Abbiamo tanti ottimi giocatori sulla trequarti, per queste tre amichevoli ho deciso di puntare su questi ma in futuro dovrò convocarne altri che questa volta sono rimasti a casa, per valutarli. Devo conoscere tutti i giocatori per poterli allenare e solo dopo averci parlato di persona potrò capire cosa mi potranno dare. Balotelli? Fa notizia perché a lui non piace parlare molto e i giornalisti adorano questo tipo di personaggi. In più gli azzurri hanno fallito la qualificazione ai Mondiali, e in certi casi si va a vedere chi è rimasto a casa e magari avrebbe potuto dare una mano. E Mario in Nazionale mancava da tanto tempo. Io in Russia per i Mondiali? Sto prendendo in considerazione l'ipotesi di vedere alcune partite dal vivo, dal momento che prenderanno parte alla competizione sia la Polonia che il Portogallo, due squadre che affronteremo a settembre".

12.00 - Il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, ha parlato di Mario Balotelli ai microfoni di Rtl 102.5: "Il capitano deve essere rappresentativo e deve giocare bene a pallone, non deve essere bianco, giallo o verde. Spero che l'allenatore sceglierà il capitano non per motivi sociologici, filosofici e antropologici, ma perché è un ragazzo che fa spogliatoio, umile e che gioca bene. Magari Balotelli mi stupirà, ma negli anni passati non mi è sembrata una persona umile in grado di mettere d'accordo tutti".

11.44 - "Italia sì, Italia no". Questo il titolo de La Gazzetta dello Sport su Mario Balotelli, che nella giornata di ieri è tornato a parlare in conferenza stampa annunciando il suo possibile futuro all'esterno, mentre per quel che riguarda la Nazionale è lui il simbolo della ripartenza, con il gol e mezzo (vedi la punizione sulla rete di Bonucci a Nizza) che lo ha rilanciato in azzurro.

11.31 - Stasera all'Allianz Stadium andrà in scena la terza amichevole dell'Italia di Roberto Mancini e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport due giocatori azzurri potrebbero essere fischiati. Il primo è Lorenzo Insigne, dopo la sua frase contro la Juventus dopo la vittoria del Napoli a Torino in campionato, mentre il secondo è Andrea Belotti, vista la sua appartenenza granata.

11.12 - Queste le probabili formazioni della sfida di questa sera, con Roberto Mancini che rispetto alla gara contro la Francia cambierà ben 10 giocatori. Confermato solo Jorginho:

Italia (4-3-3): Perin; Zappacosta, Rugani, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Verdi, Belotti, Insigne.

Olanda (5-3-2): Cillesen; Hateboer, De Ligt, Van Dijk, De Vrij, Blind; Vormer, De Roon, Wijnaldum; Babel, Depay.

11.00 - Terza amichevole da commissario tecnico per Roberto Mancini che questa sera affronterà l'Olanda all'Allianz Stadium di Torino. Sfida tra grandi deluse, visto che né l'Italia né gli Orange parteciperanno al Mondiale che inizierà tra meno di due settimane in Russia.