LIVE TMW - Italia all'esame Olanda: Mancini ne cambia dieci

12.00 - Il ministro dell'Interno e vicepremier, Matteo Salvini, ha parlato di Mario Balotelli ai microfoni di Rtl 102.5: "Il capitano deve essere rappresentativo e deve giocare bene a pallone, non deve essere bianco, giallo o verde. Spero che l'allenatore sceglierà il capitano non per motivi sociologici, filosofici e antropologici, ma perché è un ragazzo che fa spogliatoio, umile e che gioca bene. Magari Balotelli mi stupirà, ma negli anni passati non mi è sembrata una persona umile in grado di mettere d'accordo tutti".

11.44 - "Italia sì, Italia no". Questo il titolo de La Gazzetta dello Sport su Mario Balotelli, che nella giornata di ieri è tornato a parlare in conferenza stampa annunciando il suo possibile futuro all'esterno, mentre per quel che riguarda la Nazionale è lui il simbolo della ripartenza, con il gol e mezzo (vedi la punizione sulla rete di Bonucci a Nizza) che lo ha rilanciato in azzurro.

11.31 - Stasera all'Allianz Stadium andrà in scena la terza amichevole dell'Italia di Roberto Mancini e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport due giocatori azzurri potrebbero essere fischiati. Il primo è Lorenzo Insigne, dopo la sua frase contro la Juventus dopo la vittoria del Napoli a Torino in campionato, mentre il secondo è Andrea Belotti, vista la sua appartenenza granata.

11.12 - Queste le probabili formazioni della sfida di questa sera, con Roberto Mancini che rispetto alla gara contro la Francia cambierà ben 10 giocatori. Confermato solo Jorginho:

Italia (4-3-3): Perin; Zappacosta, Rugani, Romagnoli, Criscito; Cristante, Jorginho, Bonaventura; Verdi, Belotti, Insigne.

Olanda (5-3-2): Cillesen; Hateboer, De Ligt, Van Dijk, De Vrij, Blind; Vormer, De Roon, Wijnaldum; Babel, Depay.

11.00 - Terza amichevole da commissario tecnico per Roberto Mancini che questa sera affronterà l'Olanda all'Allianz Stadium di Torino. Sfida tra grandi deluse, visto che né l'Italia né gli Orange parteciperanno al Mondiale che inizierà tra meno di due settimane in Russia.