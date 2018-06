LIVE TMW - Italia, Balotelli: "Io capitano? Un bel segnale per gli immigrati"

Dall'inviato a Vinovo

Domani allo Stadium si gioca Italia-Olanda. Dalla sala stampa del Media Center di Vinovo, l'attaccante azzurro Mario Balotelli presenta l'amichevole contro gli orange. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa. "Sono stato male senza Nazionale. Non serve parlare del passato, bisogna ripartire pensando al futuro. Lo spareggio? Dispiace non essere stato preso in considerazione, ma è inutile pensarci".

Sull'amore dei tifosi italiani: "Difficile parlare delle persone che non mi vogliono bene. Ho sempre pensato all'affetto di quelli che mi stanno vicino. Non tutti ti capiscono fino in fondo. Mi sono sempre concentrato su chi mi ha aiutato. In un momento come questo ringrazio loro".

Sullo striscione razzista: "E' un discorso complicato. L'ho vissuto quando ero più piccolo. Oggi non so se sia vero razzismo o solo gelosia. Fa male, è ora che l'Italia diventi come la Francia e l'Inghilterra. Come ho scritto, è ora di svegliarsi".

Fascia capitano? "Fare il capitano, per me, non cambierebbe più di tanto. Sono in questa Nazionale per fare gol. Posso essere un esempio anche senza fascia. Per gli altri, gli immigrati africani, sarebbe un segnale forte".

Sul mercato, perché poche squadre in Italia? "Perché Mino chiede troppi soldi (sorride, ndr).

Pronto per altissimi livelli? "Più grande club della Nazionale non c'è. Quindi se sono qui è perché sono pronto".

Sul periodo di Conte: "La sua scelta è stata giusta, non stavo bene fisicamente. Ventura? Abbiamo parlato ma non ho capito le sue spiegazioni. Rispetto comunque le sue scelte".

Salvini al governo ti preoccupa? "Non sono ancora un politico. Quando lo sarò..."

Cosa ti senti di dare alla Nazionale? "La mia presenza deve essere positiva per il gruppo. Mi sono ambientato molto bene, siamo un collettivo bello e unito".

Pensi di essere da Pallone D'Oro? "L'ho detto in passato. E' sempre stato il mio sogno e non mi arrenderò mai. Provarci non fa male a nessuno".

Ancora su Ventura? "Perché non mi ha convocato? Un'idea ce l'ho, ma me la tengo per me".

