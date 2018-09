LIVE TMW - Italia, Barella: "Se devo mettere la gamba, lo faccio"

Fonte: Dall'inviato a Coverciano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sui giovani. "A me piace guardare le partite, ho visto l'europeo under19, credo ci siano buonissimi giocatori anche lì".

Sul centrocampo della Polonia. "Sono forti davanti, una bella squadra e lo hanno dimostrato".

Sul sentirsi leader. "Io non mi sento la pressione addosso, non mi sento proprio un leader. Per riuscire bisogna dare il massimo, essere sempre concentrati e io sono questo. Sono riuscito a emergere dal settore giovanile".

Sui pochi italiani. "Noi dobbiamo alzare il livello, ancora di più. Speriamo arrivino altri in grado di fare il salto".

Sugli obiettivi. "Maran sa bene quello che vuole, ci mette bene in campo. Con l'Atalanta lo abbiamo dimostrato, con l'Empoli abbiamo fatto fatica, dovevamo trovare le misure. Speriamo di fare molto meglio dell'anno scorso, con una salvezza tranquilla".

Sul momento. "Sì, mi sento una mezz'ala, anche nel Cagliari lo faccio. Poi ci sono state occasioni in cui ho dovuto aiutare la squadra da trequartista e mediano, l'ho fatto con piacere. Non importa dove gioco".

Sulle tante offerte. "Io sono a casa mia, nella squadra della mia città. Il presidente ha deciso di tenermi, ma non è una scelta non solo mia né della società. Sono arrivate delle offerte, ma non ho neanche preso in considerazione quello che è arrivato".

Sui tanti gialli. "Io entro in campo e do tutto, se c'è da mettere la gamba lo faccio. Ho iniziato con due gialli, cercherò di migliorare questo lato".

Alle 13.30, a Coverciano, è prevista la conferenza stampa di Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari.