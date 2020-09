live Italia, Bastoni: "Grazie Conte, sei stato coraggioso". Locatelli: "Non penso al mercato"

Alessandro Bastoni, Manuel Locatelli e Francesco Caputo: saranno questi i tre calciatori della Nazionale italiana, tutti esordienti, che fra pochi minuti interverranno in conferenza stampa da Coverciano per presentare i prossimi impegni di Nations League. Seguite come di consueto il LIVE di TMW con tutte le loro parole in tempo reale!

14.01 - Inizia la conferenza stampa con una prima domanda a Bastoni sui complimenti ricevuti da Chiellini: "Ringrazio Giorgio per le sue parole, è un grande piacere sentirsi dire queste cose da un calciatore come lui, che è in Nazionale da 15 anni. È mancino come me e l'ho studiato spesso per inserirmi nella difesa a tre di mister Conte. Questa stagione è stata fantastica per me, a Parma sono cresciuto tanto, ma giocare a Milano è stata un'altra cosa. Se sono qui, devo ringraziare l'Inter e Antonio Conte. In pochi avrebbero avuto il coraggio di lanciare un ventenne in Serie A in una squadra importante come quella nerazzurra".

14.03 - Prima domanda anche per 'Ciccio' Caputo: "Sono davvero felice di questa convocazione, ringrazio il Sassuolo e mister De Zerbi. Per me questa è una grande emozione, non ho mai mollato".

14.05 - Tocca anche a Locatelli prendere la parola, tra convocazione in Nazionale e rumors di mercato: "Stare qua è un sogno che si realizza. Da quando andavo a giocare coi miei amici all'oratorio speravo un giorno di vivere questa emozione. Non sono deconcentrato dal mercato, penso solo a far bene con la Nazionale".

Domanda per tutti e tre: quanto è cresciuto il calcio italiano?

- Caputo: "La mia convocazione è diversa dalle altre, io non sono più un giovane, ma in generale bisogna credere nei sogni e cercare di spingere sopratutto i talenti italiani. Solo così può crescere la nostra Nazionale, serve credere nei giovani importanti".

- Bastoni: "Sono davvero soddisfatto del movimento italiano, abbiamo sei calciatori a rappresentare la Nazionale nell'Inter e personalmente non posso che esserne felici".

- Locatelli: "Innanzitutto faccio i complimenti a Caputo, che ci ha sempre creduto e non ha mai mollato. Per quanto riguarda poi noi giovani, è bello vedere la fiducia e lo spazio che il ct Mancini ci offre".