LIVE TMW - Italia, Chiellini: "La Nazionale non si può lasciare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sulle 100 presenze da raggiungere. "Non mi sono mai posto limiti, sono contento di fare parte di questo gruppo. Sarò comunque sereno e contento lo stesso se a ottobre non dovessi esserci. Le presenze sono un pensiero, ma non è prioritario. Se son qui è perché ci tengo. Mi piace viverla giorno dopo giorno".

Sul ritorno in Nazionale. "Qualche valutazione l'ho fatta, mi sono confrontato con amici. Non sapevo se ritornare, ma poi credo che già dalla mattina dopo mi ha trascinato, mi ha fatto passare sopra i pensieri. Si è respirato un clima sereno, di grande voglia di fare, di guardare avanti, a non pensare a quello che è stato. L'entusiasmo che ti porta i giovani è trascinante. In Italia la Nazionale non si può lasciare. Spero di non essere un problema per questo gruppo".

Sull'essere capitani. "Mi ritengo di essere uno dei capitani di questa squadra. Ce ne sono altri fuori, come Daniele (De Rossi) oppure Gigione (Buffon) che è ancora in attività. Ci sono tanti ragazzi bravi, giovani, che magari posso aiutare con un po' della mia esperienza e con l'abitudine di giocare a certi livelli, per capire quel qualcosa che ci vuole per giocare con un po' più di continuità. C'è talento, non è vero che manca".

Sul ritorno di Bonucci. "Sono contento per il suo ritorno, da amico. Poi ci sono tanti giocatori bravi. Abbiamo condiviso tanti anni insieme, giocarci tutti i giorni fa piacere. Finché non smetto spero che sia così".

Il difensore della Juventus e della Nazionale, Giorgio Chiellini, ha parlato prima della sfida contro la Polonia.