LIVE TMW - Italia, Chiellini: "Non è uno spareggio, né una finale"

Sull'anno perso riferito da Bonucci. "Non penso sia il momento per parlare di questo, come non sono abituato a esprimere giudizi su cosa sta succedendo nel calcio italiano".

Sui 60 minuti contro l'Ucraina. "Sicuramente è stato piacevole, abbiamo giocato a calcio e bene. C'è il rammarico di non aver fatto almeno due gol, era il minimo di quel che avevamo espresso".

Su domani. "Non è una finale, non è uno spareggio, è solo una spinta importante per l'Europeo. Ma la strada è comunque lunga".

Sull'imprescindibilità di Chiellini. "Lo step è lo stesso, vivo alla giornata e lo faccio con grande entusiasmo. Ci sono tanti ragazzi bravi, ci stiamo conoscendo giorno dopo giorno, sempre di più. Poi non sarò mai un problema e non mi sento indispensabile. Sono importante come gli altri 26-27. Poi quel che sarà sarà, se per un mese, sei mesi o due anni si vedrà".

