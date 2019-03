LIVE TMW - Italia, è l'ora di fare sul serio: inizia la strada per gli Europei

Fonte: ha collaborato da Udine, Andrea Losapio

12.14 - Precedenti azzurri Tredici precedenti tra Italia e Finlandia: 11 vittorie azzurre, 1 pareggio e 1 vittoria della Finlandia. Per l'Italia 32 gol fatti, 7 quelli subiti dagli scandinavi.

11.50 - Tribuna per tre Niente Italia-Finlandia per tre giocatori, esclusi dalla lista ufficiale della partita. Andranno in tribuna, come evidenziato dalla lista pubblicata dal sito della UEFA, il portiere della Juventus, Mattia Perin, il difensore del Torino, Armando Izzo, il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, e la punta dell'Udinese, Kevin Lasagna.

11.15 - L'undici anti-Finlandia Sembra non ci siano ballottaggi, per l'Italia di Roberto Mancini. Il 4-3-3, una certezza, potrà contare su due esordienti quasi assoluti come Kean e Piccini al posto di Insigne e Florenzi, due veterani. Il terzo cambio sarà quello di Ciro Immobile, ad agire da centravanti e sperare di rendersi appetibile nelle prossime scelte, quando torneranno tutti i propri compagni di attacco: il laziale non ha fatto bene, nelle ultime uscite, tanto da essere relegato a seconda scelta dietro a Kevin Lasagna. Per il resto è quasi tutto annunciato, da Donnarumma in porta alla coppia centrale Bonucci-Chiellini. A sinistra ci sarà Biraghi e non Spinazzola, a conferma che le gerarchie per ora rimangono invariate, mentre a centrocampo intoccabili Verratti, Barella e Jorginho. A concludere il tridente, in avanti, è Bernardeschi.

11.00 - Formazione con pochi dubbi E' il giorno di Italia-Finlandia, fischio d'inizio alle 20:45 a Udine, in una Dacia Arena praticamente esaurita. Pochi dubbi sull'undici di Roberto Mancini: 4-3-3 con Moise Kean nel tridente insieme a Ciro Immobile e Federico Bernardeschi. Senza Alessandro Florenzi, dentro Cristiano Piccini come terzino destro.