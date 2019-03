LIVE TMW - Italia, è l'ora di fare sul serio: ufficializzato l'11 azzurro

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Fonte: ha collaborato da Udine, Andrea Losapio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

19.33 - Lo spogliatoio degli azzurri alla Dacia Arena Dal Twitter della Nazionale Italiana arrivano le prime immagini dello spogliatoio della formazione di Roberto Mancini alla Dacia Arena:

19.28 - La formazione dell'Italia Attraverso il profilo Twitter ufficiale della Nazionale italiana arriva la formazione con la quale gli azzurri affronteranno la Finlandia nel primo match di qualificazione ad Euro2020:

Italia (4-3-3): Donnarumma; Piccini, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Verratti; Kean, Immobile, Bernadeschi. Allenatore: Mancini.

18.57 - L'Udinese da il benvenuto all'Italia Con un post su Twitter l'Udinese dà il benvenuto all'Italia per il match di questa sera contro la Finlandia:

18.43 - La Dacia Arena si prepara A due ore esatte dal fischio d'inizio di Italia-Finlandia arrivano le prime immagini dalla Dacia Arena di Udine che si prepara ad accogliere gli azzurri di Roberto Mancini per l'esordio nelle qualificazioni ad Euro2020.

18.19 - Capello punta su Zaniolo Fabio Capello, allenatore, è intervenuto al microfono di Radio Deejay: “Ci sono tre momenti che hanno cambiato il calcio: l’Ajax di Michels, il Milan di Sacchi che ha cambiato un sistema di gioco e il Barcellona di Guardiola. Questi tre hanno avuto idee che si sono sviluppate grazie ai grandi calciatori che avevano. Hanno portato avanti qualcosa di diverso. Io invece ho vinto senza olandesi, non dimentichiamolo (ride, ndr). Anch’io ho creato qualcosa di diverso. La grande forza della mia squadra era la difesa composta da italiani e Albertini a centrocampo, altro italiano, è così che ho vinto. Nazionale? Barella mi piace molto, ma Zaniolo mi impressiona per quanto sta crescendo. Invece Bernardeschi fa delle cose fantastiche ma deve fare un tocco in meno, non anticipa mai la giocata. La visione di gioco non la compri. L’attimo fuggente ce l’hai dentro”.

17.40 - Parla Hradecky A poche ore dal fischio d'inizio di Italia-Finlandia arrivano alcune parole di Lukas Hradecky, portiere della nazionale nordeuropea e del Bayer Leverkusen: "Ci siamo allenati bene in vista di questa partita - si legge sul sito ufficiale della Federazione -. Non siamo venuti fin qui per inchinarci all'Italia. Abbiamo alle spalle un anno positivo e questa è senza dubbio la partita migliore per iniziare le qualificazioni a Euro2020. Le pressioni sono tutte sull'Italia che non ha raggiunto l'ultimo Mondiale, subendo uno smacco storico. Noi invece siamo pieni di entusiasmo. Siamo qui per giocare e portare a casa punti importanti"

16.56 - Svizzera vincente nel primo match di giornata Arriva il primo risultato di giornata per quanto riguarda le qualificazioni ad Euro2020. Nel Gruppo D la Svizzera ha superato in trasferta la Georgia per 2-0. Decisive e reti di Zuber al 57' e Zakaria all'80'. Fra gli "italiani" 90' in campo per l'atalantino Remo Freuler.

16.11 - Finlandia senza gol contro gli azzurri Se l'Italia di Roberto Mancini ha il problema del gol, lo stesso lo si può dire per la Finlandia, prossimo avversario degli azzurri. Statistiche alla mano, infatti, la Finlandia non è mai riuscita segnare un gol contro l'Italia in una partita di qualificazione alla fase finale degli Europei. I precedenti parlano di tre vittorie azzurre e un solo pareggio, con 5 gol segnati dall'Italia e zero dalla Finlandia.

15.30 - Mancini a poche ore dal match Il ct dell'Italia Roberto Mancini ha parlato così a RaiSport poche ore prima dell'importante appuntamento valido per le qualificazioni a Euro 2020 contro la Finlandia: "Penso che Kean sia un predestinato. Ha grandi qualità, migliora sempre e secondo me può diventare un calciatore importante. Ricordiamoci sempre che è un ragazzo di 19 anni, quindi da lui possiamo aspettarci delle ottime cose, così come degli errori, ma credo che questa sia la strada giusta".

14.48 - Le altre gare del Gruppo J Non c'è solo l'Italia in campo questa sera per la prima giornata della fase di qualificazione ad Euro2020 per quanto riguarda il Gruppo J. Alle 20.45 scenderanno in campo anche Bosnia-Armenia e Liechtenstein-Grecia.

14.09 - La formazione della Finlandia Mentre l'Italia questa sera si schiererà col 4-3-3 la Finlandia del ct Kanerva pare orientata verso un classico 4-4-2. Ecco di seguito la probabile formazione:

Finlandia (4-4-2): Hradrecky; Granlund, Arajuuri, Toivio; Pirinen; Lod, Kamara, Sparv, Soiri; Pukki, Hamalainen. Allenatore: Kanerva.

13.12 - I numeri Questa la lista dei numeri di maglia scelti dai giocatori dell'Italia per la gara contro la Finlandia.

Portieri: 1 Sirigu, 12 Cragno, 20 Donnarumma

Difensori: 2 Piccini, 3 Chiellini, 4 Biraghi, 5 Mancini, 13 Romagnoli, 19 Bonucci

Centrocampisti: 6 Verratti, 7 Spinazzola, 8 Jorginho, 10 Bernardeschi, 11 Grifo, 15 Sensi, 16 Politano, 18 Barella, 23 Zaniolo

Attaccanti: 9 Pavoletti, 14 Kean, 17 Immobile, 21 Quagliarella, 22 El Shaarawy.

13.08 - Rifinitura finita E' terminata la rifinitura dell'Italia, gli azzurri stanno rientrando adesso nell'hotel di Udine.

12.44 - Ultime dalla biglietteria Aggiornamento biglietteria: su una capienza di 24.500 (era 23.700 + 1300 settore ospiti, di cui venduto 600) mancano circa 800 biglietti. I botteghini allo stadio resteranno chiusi, gli ultimi biglietti in vendita online e nei punti vendita in città ancora per poco.

12.14 - Precedenti azzurri Tredici precedenti tra Italia e Finlandia: 11 vittorie azzurre, 1 pareggio e 1 vittoria della Finlandia. Per l'Italia 32 gol fatti, 7 quelli subiti dagli scandinavi.

11.50 - Tribuna per tre Niente Italia-Finlandia per tre giocatori, esclusi dalla lista ufficiale della partita. Andranno in tribuna, come evidenziato dalla lista pubblicata dal sito della UEFA, il portiere della Juventus, Mattia Perin, il difensore del Torino, Armando Izzo, il centrocampista della Roma, Bryan Cristante, e la punta dell'Udinese, Kevin Lasagna.

11.15 - L'undici anti-Finlandia Sembra non ci siano ballottaggi, per l'Italia di Roberto Mancini. Il 4-3-3, una certezza, potrà contare su due esordienti quasi assoluti come Kean e Piccini al posto di Insigne e Florenzi, due veterani. Il terzo cambio sarà quello di Ciro Immobile, ad agire da centravanti e sperare di rendersi appetibile nelle prossime scelte, quando torneranno tutti i propri compagni di attacco: il laziale non ha fatto bene, nelle ultime uscite, tanto da essere relegato a seconda scelta dietro a Kevin Lasagna. Per il resto è quasi tutto annunciato, da Donnarumma in porta alla coppia centrale Bonucci-Chiellini. A sinistra ci sarà Biraghi e non Spinazzola, a conferma che le gerarchie per ora rimangono invariate, mentre a centrocampo intoccabili Verratti, Barella e Jorginho. A concludere il tridente, in avanti, è Bernardeschi.

11.00 - Formazione con pochi dubbi E' il giorno di Italia-Finlandia, fischio d'inizio alle 20:45 a Udine, in una Dacia Arena praticamente esaurita. Pochi dubbi sull'undici di Roberto Mancini: 4-3-3 con Moise Kean nel tridente insieme a Ciro Immobile e Federico Bernardeschi. Senza Alessandro Florenzi, dentro Cristiano Piccini come terzino destro.