LIVE TMW - Italia, fra poco Mancini in conferenza a Coverciano

Premere F5 per aggiornare la pagina ALTRI 5 CANDIDATI: SIAMO A 15 SU 30 - France Football ha appena reso noti altri cinque candidati. Presente l'attaccante dell'Atletico Madrid Antoine Griezmann, il fantasista del Chelsea Eden Hazard e il centrocampista dei blues N'Golo Kante....

Sampdoria, Tonelli: "Vittoria su un campo difficile. Felice per il gol"

Inter, Handanovic: "Gara dura ma me l'aspettavo. Serve vincere sempre"

Inter, Skriniar: "Gara non perfetta ma contava solo vincere"

Italia, in tre alzano bandiera bianca. Presto i nomi dei sostituti di Mancini

Italia, fra poco Mancini in conferenza a Coverciano

SPAL, Colombarini: "Meritavamo il pari. Saremo più fortunati in futuro"

Niente Italia per Diawara: il centrocampista risponderà alla Guinea

Ventura: "Due sconfitte non possono cancellare 35 anni di carriera"

Le pagelle di Pjaca: la forma manca, ma non è solo quello

Le pagelle di Zapata: il gol dell'ex non arriva ma la prestazione è ok

Samp, Murru: "La fiducia intorno a me è cambiata. Vittoria di squadra"

È il programma alle 13.45 la conferenza stampa di Roberto Mancini a presentazione del ritiro di Coverciano per le gare contro Ucraina e Polonia.

