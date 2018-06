LIVE TMW - Italia, Mancini: "Balotelli ha buttato qualche anno, ma è giovane"

Dall'inviato a Vinovo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' vigilia di Italia-Olanda, in scena domani all'Allianz Stadium di Torino. Dalla sala stampa del Media Centre il ct azzurro Roberto Mancini presenta l'amichevole contro gli orange, la sua terza gara da quando siede sulla panchina azzurra, dopo la vittoria contro l'Arabia Saudita a San Gallo e la sconfitta con la Francia a Nizza. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa. Si comincia parlando della formazione. "Perin in porta, Caldara e Romagnoli centrali. Criscito e Zappacosta. A centrocampo Jorghino, Cristante, Bonaventura, dietro a Insigne, Belotti e Verdi".

Su Balotelli? "Quanti ne vorrei? Uno basta (sorride, ndr). Ho avuto la fortuna di averlo da ragazzo. Ha delle qualità incredibili. Allora fece dei gol importanti. Ha l'età dei miei figli, fossero perfetti sarebbe un mondo perfetto. Ha delle qualità che certamente, in questi anni, ha buttato un po'. Ha ancora molti anni davanti per rifarsi".

Sul modulo: "Jorginho è abituato a giocare a tre, sarà alla terza partita quindi gli farà bene per la fiducia. Sarà sicuramente 4-3-3. Verdi può giocare meglio dietro le punte, può anche diventare un buon interno di centrocampo. Ha qualità, classe e tecnica".

Sulla partita contro l'Olanda: "Sarà la terza in pochi giorni anche se è vero che domani cambiamo quasi tutti i giocatori. La gara con la Francia è stata molto importante e indicativa, ma è vero che domani troviamo una squadra con un po' più di esperienza rispetto a noi, ma che come noi sta ricostruendo. Può essere una buona partita in vista del futuro".

Sui quattro gol presi in due partite: "Andandoli a valutare arrivano tutti da quattro errori nostri che si possono tranquillamente evitare, non sono gol che normalmente si prendono. Per questo non sono molto preoccupato, anzi in queste partite la squadra ha sempre attaccato molto e questo è un dato sicuramente positivo. Era più importante riuscire a essere offensivi correndo anche qualche rischio, sapendo di poter prendere qualche contropiede, specialmente contro la Francia".

Termina la conferenza alle 16.40.