LIVE TMW - Italia, Mancini: "Casa o fuori stessa mentalità"

Sul non crederci più. "Io ho vinto un campionato, una Premier League, al 95', quando al 90' eravamo 2-1. Abbiamo avuto l'occasione e fatto gol. Poi poteva finire 0-0. Avremmo potuto anche perdere, non sarebbe cambiato nulla, il nostro discorso è un altro".

Sulla pagina voltata. "Dopo l'eliminazione del Mondiale... è stata voltata lì, alla fine queste cose accadono. La vittoria serve soprattutto ai giocatori, sanno quando giocano bene e quando no. È chiaro che un gol, segnato alla fine... i giocatori possano esultare così. Potevamo segnare un paio di gol prima del 90esimo".

Sul gol problema passato. "Per noi non c'è mai stato un peggio, abbiamo iniziato a lavorare per conoscere i giocatori. Non abbiamo mai avuto problemi, di nessun genere. Abbiamo avuto l'aiuto di tutti. Stiamo continuando, cercando di crescere. Possiamo commettere degli errori, con partite meno belle come con il Portogallo, ma con un'età media di 23 anni e mezzo".

Sul vincere il girone. "Noi dobbiamo arrivare all'Europeo, non avere difficoltà e vincere il girone. Questo è il nostro obiettivo. Dobbiamo avere questa mentalità, il risultato è fondamentale, ma poi conta anche i movimenti dei giocatori e il collettivo della squadra".

Sulla formazione. "Quella che volevo riproporre è che vada a giocare in casa o fuori con la stessa mentalità. Giocare nella metà campo avversaria, purtroppo non ci vogliono 3-4 partite. Però devo dire che i ragazzi sono molto bravi tecnicamente, si potrebbero accorciare i tempi".

