LIVE TMW - Italia, Mancini: "Con la Francia giocheranno i più giovani"

Spal, per la difesa spunta l'idea Silvestre. Piace anche Magnani

Roma, Coric: "Ho fatto di tutto per essere qui. Modric il mio idolo"

Italia ok, ma che fatica. Finisce 2-1 contro l'Arabia

Empoli, tentativo per confermare Gabriel. Intanto il titolare sarà Provedel

Udinese, caccia alla punta: contatti per Pinamonti e Cerri

Italia, Balotelli terzo marcatore in attività. De Rossi primo, poi Gila

Fotonotizia - Mancini, Balotelli & co. Gli scatti di Arabia Saudita-Italia

Italia, Criscito: "Emozione tornare in azzurro, siamo sulla strada giusta"

Seedorf: "Napoli, Ancelotti bel segnale. Non me l'aspettavo"

Juve, si punta al Matador Cavani in caso di addio di Higuain

Cagliari, prosegue il casting per la panchina: incontro con Nicola

Sulla vittoria post Svezia. "I primi quarantacinque minuti siamo andati bene, poi abbiamo avuto difficoltà per stanchezza, sbagliando quei due o tre palloni che hanno rimesso in gioco l'Arabia".

Sulle prossime. "Le prestazioni, quando giochi con quelle più forti, possono essere migliori. Non siamo timorosi, abbiamo fatto delle buone cose, cercando di giocare velocemente. Per sessanta minuti abbiamo fatto benissimo. Con la Francia cambieremo molti giocatori e giocheranno i più giovani".

Sulle valutazioni. "Non possiamo darle perché siamo a fine stagione. Tutti quanti hanno speso molto al termine di una stagione faticosa".

Su Donnarumma. "Sul gol è stata una concomitanza di stanchezza, capendo queste situazioni no... alla fine è andata bene, poi valutiamo domani gli errori. Dovuto all'appannamento generale. Poi abbiamo fatto errori simili con Criscito, De Sciglio, Verdi... regalando quattro palle dove potevano fare gol".

Su cosa è piaciuto. "L'entusiasmo dei primi quarantacinque minuti, non hanno mai concesso nulla, forse un tiro. Le giocate.... poi l'emozione c'è stata, al debutto e con l'inno".

Sul peso di dover ripartire. "Dopo l'errore del gol... lì c'è stato, non vincevamo da 4-5 partite, con il rischio di finire 2-2. È normale. Aver vinto, va bene contro l'Arabia, però era importante".

Sul favorito di Russia-Arabia. "Penso la Russia, ma non sono così male. Hanno dei giocatori veloci davanti, anche perché sarà la prima sfida".

Su Cherchesov. "Abbiamo avuto molti giocatori nei primi sei mesi, poi siamo stati molto sfortunati con gli infortuni. Uno è Kokorin, penso che sia molto importante per la squadra russa".

Invio richiesta in corso...

Va al PSG in uno scambio con Neymar

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy