LIVE TMW - Italia, Mancini: "Deluso per la mancata vittoria"

La nuova Italia - Barella, la carica della Sardegna per l'Italia

Juve, il ritorno di Pogba in salita: oltre al Barcellona, c'è anche il Real

Polonia in vantaggio a Bologna: Zielinski firma l'1-0 con l'Italia

Torino, Mazzarri: "Tre buone gare finora, messe in difficoltà Roma e Inter"

Dalla Spagna: Milan e Roma sfidano il Real per Pedro Guilherme

Distanze fra reparti, nessuna idea di gioco. E zero occasioni

Fiore: "Balotelli titolare? Non se lo merita"

Di Chiara: "Mancini e Ancelotti simili. Poca scelta per il ct"

Italia, Bonucci: "Non possiamo permetterci passi falsi dopo questo pari"

Italia, Jorginho: "Siamo sulla strada giusta, non la mia miglior gara"

Italia, Mancini: "Deluso per la mancata vittoria"

Su cosa vedere in Portogallo. "Sicuramente faremo dei cambi, ripartiamo dal secondo tempo. Dovremo trovare un risultato più importante".

Su Jorginho, Chiesa e Balotelli: "Jorginho è sempre bravo, è stato marcato quasi a uomo da Zielinski, è venuto fuori bene quando la squadra ha fatto meglio. Federico bene quando entrato, perché ha caratteristiche che gli altri non hanno, lo strappo sulla corsa lunga... è giovane, ma piano piano farà meglio. Mario non è al massimo della condizione, sapevamo potesse giocare 50 minuti. Fischi? Fanno parte del gioco".

Sui richiami a Balotelli. "Ha avuto un piccolo problema stamani, probabilmente si è affaticato andando in là con la partita. Lo richiamavo perché se la palla andava sul lato destro della Polonia doveva attaccare lo spazio. Sono deluso perché non abbiamo vinto".

Sulla città. "Dobbiamo ringraziare Bologna, ci ha applaudito. Abbiamo avuto anche l'occasione per vincerla, è una cosa positiva. Dobbiamo cercare di vincere per dare entusiasmo alla gente".

Ancora su Balotelli. "Dovrò ancora parlare molto, molto, e dovrò migliorare. Alle volte possono capitare momenti di scoramento, questo è il nostro mestiere. Credo che i ragazzi abbiano qualità ottime. Mario deve trovare la condizione, ora non lo è. Speravo che ci desse qualcosa per almeno 45 minuti".

Sul modulo. "Noi possiamo cambiare tranquillamente. Se abbiamo lo spirito del secondo tempo... ma anche nel primo, abbiamo sbagliato tanti disimpegni. Quando fai meno errori, la difesa soffre meno. Il modulo possiamo cambiarlo, così come qualche giocatore".

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy