live Italia, Mancini: "Dovevamo vincere con due gol di scarto"

vedi letture

22.45 - Fra poco parlerà Roberto Mancini, tecnico della Nazionale, dopo la partita pareggiata dalla sua Italia contro la Polonia, a Danzica.

Prende la parola Roberto Mancini. "La squadra ha giocato bene anche stasera, purtroppo non siamo riusciti a trasformare in gol le occasioni fatte. Avremmo dovuto vincere con un paio di gol di scarto. Questo è il calcio, alle volte ti va anche male. Abbiamo spinto fino al novantunesimo, è tutto positivo tranne il risultato".

Sugli attaccanti. "Belotti ha fatto bene, ha fatto quel che doveva fare. Caputo negli ultimi quindici minuti... Così, avevamo lui e Ciro in panchina, avevamo bisogno di un centravanti fresco mercoledì. Ci manca un centravanti? Abbiamo fatto non so quanti gol, ora abbiamo fatto uno 0-0... Non è una cosa che ci preoccupa".

Sulle differenze rispetto a due anni fa. "Due anni fa giocammo bene, concedemmo qualche contropiede quando volevamo vincere. Però abbiamo fatto tanti progressi, stiamo migliorando. Di questo siamo consapevoli".

Un commento sul girone? "È equilibrato, si deciderà alla fine. La Polonia è un'ottima squadra, con un grande centravanti. Nel secondo tempo il campo è peggiorato".

Un giudizio su Chiesa? "Purtroppo i gol si sbagliano, speriamo di non farlo mercoledì".

Bosnia e Olanda hanno pareggiato. "Sarà un girone equilibrato fino alla fine".

C'è stata mancanza di cattiveria? "Un poo', in un paio di occasioni potevamo tirare in porta invece abbiamo passato palla in mezzo. Devi essere cinico, tu domini le partite, rischi di prendere un contropiede e perderlo. Partita totalmente positiva, però dobbiamo realizzare le occasioni. Il campo era molto complicato. È diventato molto brutto".

Fine della conferenza stampa.