LIVE TMW - Italia, Ventura. "Niente turnover? Volevo dar continuità ai giocatori"

Su Reggio Emilia. "Abbiamo fatto allenamento stamattina, c'era gioia per tutti. Stiamo lavorando, come per l'autostrada, per voi".

Sull'anno da ct. "Io non ho mai avuto tutto bello, dopo 48 ore abbiamo giocato con la Francia e perso per diversi motivi. Sono stati giorni difficili, ci siamo rimessi a lavorare. Ora abbiamo fatto una decina di partite, 7-8 vittorie, un pareggio con la Germania e siamo arrivati alla partita con la Spagna. Abbiamo ripreso a vincere stasera, in un anno e qualcosa abbiamo perso due partite: se mi avessero detto questo quando siamo partiti, avrei firmato. Abbiamo fatto esordire 12 giocatori, abbassando 3-4 anni l'età media. Sono soddisfatto, ma si può fare meglio. Lavoriamo in questo senso".

Sul mancato turnover. "Bisogna allenarsi, trovare la condizione, migliorarla. Metterla in condizione di avere chi vuole ritagliarsi uno spazio. Semplicemente questo. Il motivo è lo stesso: se dobbiamo prendere coscienza e incominciare a rileggere determinate situazioni, se continuo a cambiare ottengo poco. Ho preferito dare continuità".

Sui fischi del primo tempo. "Sinceramente, beh, bisognerebbe aprire una piccola parentesi. Mi sembravano un po' forzati, come sempre rispettiamo tutti e tutto. Non sentivo i fischi, ma dentro di me la consapevolezza che se avessimo sviluppato le stesse tematiche, andando per strade diverse, avremmo corso meno e fatto di più. Inutile tenere la palla 45 minuti senza creare palle gol".

Sulla matematica del playoff. "Manca poco, ma questo è il minimo sindacale. Da un lato prima parlavamo di una condizione non ottimale. Dall'altra, facendo degli esempi, bisogna dare al tempo dei giocatori per modificarsi. Belotti e Immobile hanno giocato insieme con me, nel Torino, ora sono due anni che Immobile gioca nella Lazio e fa la punta. De Rossi gioca in modo diverso nella Roma, Verratti nel PSG con un altro modulo ancora. Io ho apprezzato la disponibilità dei calciatori, Daniele deve mettere una grossa fetta della carriera in stand by. Ogni gioco è figlio di situazioni diverse".

Su Israele. "È una squadra che non molla mai, nonostante vittorie e sconfitte. Sapevo che poteva darci qualche problema, hanno sofferto abbastanza, abbiamo concesso due situazioni incredibili concedendo palle gol incredibili. Hanno corso tutta la partita senza prenderla. Non era una partita facile per diversi motivi, perché venivamo dalla sconfitta contro la Spagna. Degna avversaria, faccio i complimenti".

Sulla condizione. "Rispetto all'anno scorso, molti giocatori hanno fatto poco e niente. Con la Francia tutti avevano giocato. Lo sapevamo, l'avevamo detto prima che finisse l'annata scorsa. Se negli ultimi dodici-tredici anni nessuna squadra ha vinto i preliminari Champions c'è un motivo. Il primo tempo? Abbiamo fatto tutto quello che non dovevamo fare, nel senso buono della cosa. Concettualmente avevamo tutte le posizioni giuste, ma nessuno prendeva la responsabilità. Noi volevamo entrare per vie centrali e non c'era senso. Nel secondo tempo abbiamo avuto molte occasioni. A parte due errori clamorosi... abbiamo fatto più del 70% di possesso, con 25 tiri in porta".

Fra poco la conferenza stampa di Giampiero Ventura.