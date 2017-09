LIVE TMW - Italia, Ventura: "Spagna più forte. Ora testa ai playoff"

PREMI F5 PER AGGIORNARE LA PAGINA

Giampiero Ventura, commissario tecnico dell'Italia, parla in conferenza stampa prima della gara di qualificazione a Russia 2018 contro Israele:

La sconfitta con la Spagna? "Quando è uscito il girone e non sei testa di serie sapevi di poter arrivare alle spalle della Spagna. Contro di noi sono stati più bravi ma come lo siamo stati noi ad arrivare a pari punti. Adesso ci aspettano probabilmente i playoff in caso di vittoria contro Israele. Non pensiamo neanche ad una mancata qualificazione.

Che risposta mi aspetto domani? "Riprendere il cammino fatto prima di Madrid. E' stata una serata non facile, contro una squadra di grande qualità e convinzione nei propri mezzi. Adesso dobbiamo pensare a staccare il biglietto per i playoff".

Le critiche? "Non credo che ci sia stato un ct che non è stato colpito dalle critiche. Quelle costruttive servono anche per migliorare".

Un cambio di modulo? "Abbiamo la possibilità di fare delle scelte, di volta in volta, in base alle caratteristiche dei nostri giocatori".