LIVE TMW - Juve, Agnelli: "Report, affermazioni false e infondate"

Dall'inviato all'Allianz Stadium

POST MAROTTA - "Si è deciso di conferire maggiori responsabilità a risorse già presenti in azienda che in questi anni hanno ottenuto risultati eccezionali".

SALUTO A MAROTTA - "La capacità e l'esperienza di Marotta sono stati strumentali nella crescita strumentale della squadra. A lui va un caloroso applauso".

FINO AL 2024 - "Servizi, ricavi e sport: i tre pilastri del mondo Juve, da qui al 2024. Un ringraziamento caloroso ad Aldo Mazzia e Giuseppe Marotta, i due amministratori delegati uscenti".

RONALDO - "Sapere che il giocatore più forte al mondo abbia scelto la Juve, è motivo di grandissimo orgoglio. Avere i migliori professionisti nei migliori ruoli aiuta ad ottenere gli obiettivi".

CAMMINO JUVE - "Nel 2010 il fatturato era sotto di 200 milioni. Oggi, i ricavi hanno superato i 500 milioni. Senza dimenticare i risultati sportivi: sette scudetti, quattro Coppa Italia e due finali di Champions. Oltre allo scudetto vinto al primo anno di attività delle women".

10.00 - Desidero fare un chiarimento sui fatti esposti da Report: "Una trasmissione televisiva ha riportato attenzione su fatti acclarati in ogni sede. La Juve è stata sanzionata dalla giustizia sportiva per due motivi: il primo aver venduto biglietti superiori al limite consentito dalla legge Pisanu: quattro a persona. Il secondo aver fatto entrare striscioni all'interno dello stadio. Il security manager Alessandro D'Angelo non mai fatto entrare striscioni allo stadio nel derby del 2013. Dopo i fatti in questione, Juve rispetta alla lettera la legge e non accetto altre insinuazioni. Alessandro D'Angelo non ha aiutato ad inserire striscioni canaglia sulla tragedia di Superga, lo prova la sentenza della corte d'Appello del 22 gennaio 2018. I responsabili sono stati consegnati alla giustizia anche grazie ai sistemi di sicurezza messi a disposizione della Juventus. Ogni altra considerazione deve essere ritenuta falsa e infondata, perché non tiene conto dei fatti delle prove e delle sentenze".

9.57 - Si avvicina il momento del discorso di Andrea Agnelli. "L'esercizio 2017/2018 chiude dopo tre anni consecutivi di utile, con una perdita di 19,2 milioni di euro. Per due anni i ricavi hanno superato la soglia di 500 milioni" si legge sul bilancio bianconero.

9.30 - Mezzora e si accenderanno i riflettori dei media sull'Allianz Stadium. Si attende il discorso del presidente bianconero, Andrea Agnelli, che scandirà i tanti temi che verranno toccati durante la lunga giornata di bilanci e programmi.

Obiettivi raggiunti e da perseguire: come ogni anno, il modello bianconero si ferma e tira le somma raccogliendosi per analizzare risultati sportivi ed economici. Questa mattina dalle 10 andrà in scena all'Allianz Stadium l'assemblea degli azionisti della Juventus. E, come di consueto, la giornata di numeri e parole sarà aperta dal discorso del presidente, Andrea Agnelli. A seguire, prima della conferenza stampa conclusiva, interverranno a ruota gli azionisti di riferimento dell'assemblea bianconera, chiamata ad approvare il bilancio 2017-2018 (che ha evidenziato un risultato negativo netto di -19,2 milioni, dopo tre esercizi consecutivi in utile) e a nominare il nuovo consiglio di amministrazione.

NUOVO CDA - La lista del nuovo cda, depositata l'1 ottobre da Exor, la cassaforte della famiglia Agnelli proprietaria del club, non vede la presenza dei nomi di Aldo Mazzia e Beppe Marotta. Che, come annunciato da settimane, lasceranno il club. Un nuovo corso bianconero che partirà ufficialmente proprio da oggi.