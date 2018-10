LIVE TMW - Juve, Agnelli: "Siamo andati in B, ma esponiamo cosa vogliamo"

Dall'inviato all'Allianz Stadium

Terminata l'assemblea azionisti, prende il via alle 15.30 la conferenza. Presenti nella sala stampa dell'Allianz Stadium, Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Pavel Nedved. "Ci terrei a fare due precisazioni. In questi due anni abbiamo assistito a diverse irregolarità. Ma c'è anche un'indagine che ha appurato che le accuse a nostro carico risultino inesistenti. Oggi si tenta ancora di dare spettacolo, dicendo che gli striscioni "canaglia" siano stati introdotti attraverso di noi all'interno dello stadio. Ci sono delle intercettazioni che accertano la nostra estraneità. E' una vicenda dolorosa. Ricordo che gli attori in campo siano tre: ultrà, club e forze dell'ordine. La Juventus rispetta le sentenze. Come quella che ci ha condannato in serie B, campionato che abbiamo giocato e vinto. Ognuno, però, in casa propria espone le foto che più gli piacciono".

MAZZIA E MAROTTA - Agnelli: "Sono state due figure fondamentali per i risultati ottenuti dal 2010 al 2018. Il vero compito di un leader è quello di creare un ambiente di lavoro in grado di gestire al meglio le nuove sfide. Fabio Paratici, Marco Re e Giorgio Ricci amministreranno il club insieme a me e Nedved. Sarà il nostro compito mantenere la squadra ai livelli competitivi raggiunti fino ad adesso".

CAIRO - "Ci siamo scusati immediatamente dopo l'episodio degli striscioni. Con lui ci sentiremo presto. Ciò che è importante è che la responsabilità di quei striscioni non stia nel nostro mondo" il commento del presidente della Juventus.

RAPPORTO ULTRA - Agnelli: "E' obbligatorio avere rapporti con i tifosi, anche con la parte più calda della tifoseria".

ADDIO MAROTTA - Agnelli: "Le scadenze di una società quotata in borsa non le fisso io. La decisione è naturale che arrivi in questo momento. E abbiamo deciso di rinnovare la leadership. Nulla può togliere a sentimenti di affetto, gratitudine e riconoscenza verso Marotta. Non abbiamo potuto programmare prima il piano di successione". Paratici: "Ringrazio Marotta, se faccio il dirigente lo devo a lui. Ho smesso di giocare e il giorno dopo sono andato a lavorare con lui". Nedved: "Ringrazio Marotta, per noi è stato immenso in tutto quello che ha fatto. E mi fermo qui".

POSIZIONE FINANZIARIA - Agnelli: "C'è stato un po' di rally - le parole di Agnelli - un picco che ha preceduto una discesa negli ultimi mesi. Il che è dovuto all'entusiasmo iniziale, a cui poi è seguito un incasso da parte di alcuni". Marco Re: "La PFN non è mai stata una preoccupazione, monitoriamo con attenzione l'indicatore".

FUTURO MAROTTA - Agnelli: "A breve ci sarà un comunicato che riguarderà il futuro di Marotta e Mazzia. D'Angelo? Resta il responsabile della sicurezza, siamo fieri di averlo con noi".

JUVE TOP CLUB - Paratici: "Abbiamo giocato due finali di Champions, uscendo inoltre all'ultimo secondo con Bayern e Real. Quest'anno abbiamo il ruolo di favoriti, una consapevolezza che ci siamo meritati. Al di là del risultato, sapevamo che avremmo fatto una grande partita a Manchester".

CALCIO ITALIANO - "Il calcio italiano ha un peso a livello europeo. Viviamo un momento positivo e una congiuntura favorevole, grazie alle presenze di Uva, Christillin e me all'interno della Fifa. Infantino ha auspicato a più riprese un coinvolgimento dei vari membri del calcio nel processo di riforme. Attendo con curiosità l'esito del vertice Fifa in Rwanda. C'è armonia piena tra federazione e club europei".

EFFETTO RONALDO - Paratici: "L'impatto di Ronaldo è evidente, sta giocando molto bene. Ha una personalità enorme, è il miglior calciatore al mondo anche per quello che ha vinto. I nostri calciatori hanno avuto un impulso positivo, considerando la parte tecnica e la professionalità". Re: "Rende più agevole il riposizionamento del club nell'élite. E' un giocatore in grado di attrarre un audience non solo sportivo. Ci colloca a un livello superiore, nel mondo dell'intrattenimento in generale". Agnelli: "Gli ho parlato direttamente, guardandolo negli occhi, così come ho fatto in passato con Conte e D'Angelo. Sono fatti personali, ma suo atteggiamento conferma la sensazione iniziale di serenità (sui fatti di Las Vegas, ndr). Siamo qui per sostenerlo, come sempre facciamo con tutti gli uomini e donne Juve, quando pensiamo che il comportamento sia stato corretto".

MERCATO E STADIO - Agnelli: "Non parlo di mercato, ne parla Paratici. Questo stadio non si può espandere. Siamo appena tornati da Manchester, dove aggiungono settori come Lego. Noi non possiamo farlo, a livello strutturale. E a oggi non c'è alcuna riflessione in merito. La demograficità della città che ospita l'impianto, pensano a Torino, va tenuta in considerazione. Potessi tornare indietro manterrei la stessa capienza, se non inferiore, per mantenere un catino pieno tutte le partite". Paratici: "Crediamo di avere allestito una squadra molto competitiva. Siamo sempre con gli occhi aperti, cercando di migliorare sempre la rosa a nostra disposizione".

AUMENTO DI CAPITALE - Agnelli: "Aumento di capitale? Si può evitare". Paratici: Abbiamo una PFN di 310 milioni di euro. Abbiamo affidamenti bancari capienti, con linee che arrivano a 500 milioni di euro. Non temiamo particolari necessità o tensioni finanziarie".

DIFESA DEL CLUB - Agnelli, sul sentimento popolare che chiede difesa del club: "In un mondo vocale, credo che il silenzio sia più forte. Come è stato dal 2010 a oggi".

SUPERLEGA - "Vorrebbe dire uscire dalla Uefa. E non è all'ordine del giorno. Le recenti misure di redistribuzione hanno portato a momenti di confronto accesi. Dal primo gennaio del 2019 penseremo al post 2024. E si capirà cosa vorremo noi e i consumatori di calcio tra 15 anni. Mi auspico di arrivare a una conclusione non dopo i tre anni dal 2019. Leghe transnazionali? Può avere un senso logico per alcuni Paesi, come quelli scandinavi, per esempio. Il tema successivo è quello dei meccanismi di accesso alle competizioni continentali. Oggi se ne parla, rispetto a cinque anni fa: non so dire se si farà o meno".

