LIVE TMW - Juve, Allegri: "Barça favorito in Champions, noi tra le prime 4"

Cagliari, Manchester United e Milan: prima della sosta, alla Juventus di Massimiliano Allegri attendono tre gare in poco più di una settimana. A partire dalla sfida casalinga contro i rossoblù, in scena domani alle 20.30, che il tecnico livornese presenta in conferenza stampa dall'Allianz Stadium. Tuttomercatoweb segue live l'appuntamento, in scena alla 12. "Chiedo di vincere la partita - le prime parole del tecnico -. La dimostrazione si è vista anche a Empoli, dove abbiamo avuto delle difficoltà: vincere non è mai semplice. E per le avversarie, farlo contro la Juventus è sempre un traguardo importante. Le gare vanno conquistate sul campo, non possiamo permetterci di lasciare punti per strada. Inter e Napoli ci sono dietro. In campionato ci vuole molta più attenzione e concentrazione, a differenza dalla Champions. Abbiamo dei cali di tensione pericolosi che possono farci perdere il campionato. Saranno tre gare in una settimana: Cagliari, Manchester United e Milan. Ma veniamo da una buona settimana e siamo riposati".

RONALDO - "Se sia un giocatore imprescindibile? Lui come Messi, o Ibrahimovic al Milan... i gol li fanno loro. Noi abbiamo Dybala e Mandzukic, che segnano. Aspettiamo i gol dei centrocampisti e dei difensori. L'anno scorso avevamo fatto più gol da palla inattiva, quindi dovremo migliorare su questo aspetto".

VERSO IL CAGLIARI - "Il Cagliari sarà un avversario difficile. E' la squadra che corre di più nel campionato ed è pericolosissima in area. Dobbiamo vincere e prepararci alla gara di mercoledì. Il Cagliari è una squadra molto veloce e ha davanti Pavoletti, che è molto forte sulle palle inattive".

BARELLA - "Lui, come Bernardeschi, Romagnoli, Rugani e altri giovani, saranno il futuro della Nazionale".

INFORTUNATI - "Domani saranno out Chiellini e Bernardeschi; torneranno in gruppo Khedira e Mandzukic. Spinazzola? Doveva giocare con la Primavera lunedì, ma alla fine abbiamo deciso di no per le condizioni del campo. Sta bene, sta crescendo e giocherà un paio di partite con loro".

OSSESSIONE CHAMPIONS - "Abbiamo fatto due finali in quattro anni, senza dimenticare Monaco di Baviera e Madrid. Per vincere ci vuole anche un pizzico di fortuna. Se mi sento un privilegiato? No, mi sento l'allenatore di una squadra che può vincere la Champions, ma non è scontato che si vinca. Quest'anno, la candidata a vincerla è il Barcellona. Noi siamo tra le prime quattro, ma ci vuole calma. Perciò ora testa al Cagliari".

MOMENTO BERNARDESCHI - "E' tornato dalla Nazionale con un problema alla gamba. Poi l'ho trascinato, e non ha giocato per questo motivo. Ma ora ho deciso di farlo riposare e riprendere completamente".

CALCI DI PUNIZIONE - "Da lontano è più facile che tiri Ronaldo. Da vicino invece Dybala e Pjanic. Dobbiamo sfruttarli tutti".

POGBA - "Non posso e non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Cosa devo rispondere? Ha ancora margini di miglioramento. E' un calciatore del Manchester e, purtroppo, settimana lo dobbiamo incontrare. Anzi, se non venisse sarebbe meglio".

SCELTE DI FORMAZIONE - "Pjanic e Matuidi giocano. Il terzo devo sceglierlo tra Bentancur e Cuadrado, devo valutare le condizioni di Khedira. Dietro rientra Cancelo. Poi Bonucci e devo vedere se De Sciglio a sinistra, facendo riposare Alex Sandro. Ho una rosa importante, che a seconda dei momenti e delle situazioni mi permette di variare".

DIFESA JUVE - "Se subisci più di 30 gol, il campionato non lo vinci. Perciò dobbiamo cercare di non prendere gol a partire da domani".

Termina la conferenza alle 12.26.