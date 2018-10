LIVE TMW - Juve, Allegri: "C'è un grande dispiacere per l'addio di Marotta"

Verso la sfida di domani contro lo Young Boys allo Stadium, l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, parla in conferenza presentando il match. Tuttomercatoweb segue live l'incontro stampa, in programma alle 19. "Domani sera dobbiamo vincere altrimenti vanifichiamo quello che abbiamo fatto in Spagna. Va giocata con rispetto e determinazione perchè in Europa c'è maggiore fisicità" le prime parole del tecnico livornese.

ADDIO MAROTTA - "Dispiace, è ancora fresca. Quando si rompe un rapporto umano e professionale è normale ci sia grande dispiacere".

CONVOCATO KHEDIRA - "Non giocherà dall'inizio, potrà far parte della partita se ce ne sarà bisogno. Avrei voluto portarlo a Udine, se si riesce lo farò giocare una mezz'ora".

YOUNG BOYS - "Domani sera dovremo vincere altrimenti vanificheremo quello che abbiamo fatto in Spagna. Sarà un gara da giocare con rispetto e determinazione, perché in Europa c'è maggiore fisicità. Bisognerà essere veloci e tecnici. Domani dovrà essere un passo in avanti su noi stessi. Lo Young Boys è una squadra in forma".

JUVE SENZA RONALDO - "Ronaldo ha giocato tante partite. Sabato lo ha fatto con grande intensità, facendo la sua miglior gara da quando è qui. Quindi, ha anche bisogno di riposare. Accuse di stupro? Non commento, non ho letto l'articolo, sono cose private"

LA FORMAZIONE - "Mandzukic farà il terminale offensivo e Dybala gli girerà intorno. Paulo ha fatto una buona partita sabato. Chiellini non gioca, Barzagli è qui con me e scenderà in campo, è un ottimo vecchietto. Cancelo potrei farlo riposare. Emre Can? Ho un dubbio, dipende se giochiamo con due mediani e tre dietro, o con due dietro e tre mediani. Davanti saranno in due anche se Kean sta molto bene".

BERNARDESCHI - "Può giocare esterno, mezz'ala e trequartista. E può non giocare".

Termina la conferenza.