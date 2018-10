LIVE TMW - Juve, Allegri: "Contento per Dybala. Berna? Poteva passare di più"

Fonte: Inviato a Torino

Vittoria rotonda per la Juventus di Massimiliano Allegri, che in conferenza stampa commenta il 3-0 rifilato allo Young Boys. Arrivato senza Cristiano Ronaldo: "La squadra ha riposto bene, come serietà e interpretazione della partita. Dopo lo scontro diretto ci poteva essere un calo di attenzione, invece hanno sbloccato la gara e hanno continuato. Se posso fare un appunto, bisognava fare più gol perché la classifica è determinante per il primo posto. I ragazzi hanno fatto bene, in crescita. Ora bisogna lavorare e chiudere bene a Udine, campo difficile".

Come mai è uscito Matuidi?

"Dovevo far giocare minuti a Emre Can e lui doveva riposare, nessun problema".

Dybala ha segnato senza Ronaldo.

"Non è questione di intesa fra i due. A Verona, alla prima gara, nel primo tempo la squadra aveva fatto bene giocando senza centravanti. Il vantaggio di averne uno come Mandzukic è che gli altri hanno più possibilità di giocare. Dybala ha fatto una prestazione importante come col Bologna. Quando gioca in quella posizione è bravo a chiudere l'azione, oggi l'ha fatto partendo sempre da lontano. Sta crescendo molto, abbiamo una rosa talmente importante che dobbiamo sfruttare al meglio tutti i giocatori. Dybala e Mandzukic hanno giocato tante gare, Ronaldo almeno si è riposato. Però sono giocatori talmente importanti che poi hanno un peso specifico in tutti i gol della Juve".

Bernardeschi è l'asso nella manica?

"Federico è cresciuto molto, ma non è la prima volta che lo dico. Ha iniziato da mezzala destra, poi l'ho spostato un po' perché si pestava i piedi con Dybala. Poi l'ho messo a sinistra, in una posizione mista tra attaccanti e centrocampisti. È bravo, ha tecnica, nel secondo tempo ha avuto due palle in cui doveva passare meglio perché si doveva fare gol e quello mi ha fatto un po' arrabbiare. Però ha fatto una bella partita, come ha fatto anche Cuadrado che aveva bisogno di fare una gara interna".

La difesa a tre è solo un'alternativa o qualcosa in più?

"Stasera mancavano alcuni giocatori e loro alzavano spesso la palla, avevo bisogno di tre dietro che coprissero. Sul centro-destra quello che lo fa meglio di tutti, un'altra categoria, è Barzagli. Poi basta metterlo più in mezzo e diventa una costruzione a tre, ma è solo un discorso di superiorità numerica. Lui è più difensore centrale e dà più copertura; con un terzino, un ruolo che potrebbe fare benissimo De Sciglio se starà in piedi, puoi avere lo stretto e il largo. Può essere il suo ruolo (di De Sciglio, ndr) del futuro. Poi dipende dalle partite, a volte servono due terzini che fanno le ali".

Su De Sciglio.

"Sta abbastanza bene, lo valuterò. Se starà bene lo porterò a Udine".

Al terzo gol hanno partecipato in sei.

"Nel calcio ci si dimentica dei gol che sono stati fatti. Sono contento per Paulo, è in crescita e stasera ha fatto una partita importante, ha fatto tre gol e ne poteva fare quattro. Sono contento per lui".