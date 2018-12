LIVE TMW - Juve, Allegri: "Contro il razzismo, ma non fermiamo le partite"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

C'è un pari da riscattare, il 2-2 in casa dell'Atalanta. Un boxing day da dimenticare dopo parole, polemiche e - soprattutto - tragici fatti di cronaca, quelli di Milano. E un girone da record da chiudere in bellezza: verso la sfida contro la Samp, Massimiliano Allegri presenta la gara di domani alle 12.30 allo Stadium. Tuttomercatoweb segue live la conferenza stampa. "Il Presidente federale ha preso posizione. Ci sono misure preventive da prendere. E abbiamo la possibilità di sterzare. Per farlo bisogna fare i fatti e non chiacchierare. Speriamo che sia la volta buona" le prime parole di Allegri.

ORDINE PUBBLICO - "La mia posizione? Non ci si deve fermare. Solo l'ordine pubblico può sospendere una partita. Detto questo, non tollero nessuna forma di razzismo né di insulto verso le tragedie e i morti. Bisogna educare i bambini, entrare nelle scuole. Lo sport e il calcio sono educativi, ma è un percorso da fare tutti insieme. Altrimenti diciamo cose che poi in pochi giorni ci dimentichiamo. Le nostre interviste sono pesanti e hanno influenza sulla gente, quindi siamo chiamati a essere responsabili, per evitare esasperazioni. Dispiace, perché il 26 negli stadi c'erano tanti bambini, che sono il futuro dell'Italia. Sono loro che vanno educati".

CHIUSURA STADI - "Soltanto l'ordine pubblico può sospendere la partita. In ogni caso io non tollero alcuna forma di razzismo e di insulto, anche nei confronti di morti o di tragedie che sono accadute. Lo ripeto per l'ennesima volta, in Italia purtroppo abbiamo perso l'educazione e il rispetto. E non è una questione estesa solo al calcio. Per migliorare bisogna entrare nelle scuole, lo sport è molto educativo ed entrare nelle scuole farebbe bene: su 100, magari 70 o 80 li instradi bene. Le nostre parole sono importanti, dobbiamo essere responsabili ed usare un pizzico di intelligenza per non aumentare l'esasperazione. Sono a disposizione per trasmettere un po' di educazione ai bambini".

VERSO LA SAMP - "Venendo alla partita: Matuidi ha avuto un'influenza, Benatia un'infiammazione e rientra Bernardeschi. Benatia ha smaltito il problema che aveva. Sono tutti a disposizione. Sarà una partita molto difficile, la Samp è addirittura in lotta per la Champions, ma noi dobbiamo per forza acchiappare i tre punti. In questo modo andremo in vacanza sereni, altrimenti ci andremo con le scatole che ci girano. Quagliarella? E' un giocatore straordinario, che fa gol e che ha sempre fatto gol. Perin? Domani gioca Szczesny, dovremo essere pronti a giocare una bella partita".

GIRO DI BOA - "Abbiamo 50 punti e non sono pochi. A Bergamo abbiamo giocato bene, in 10 per tanto tempo e chiudendo in crescendo. Al momento abbiamo vinto 16 partite in campionato e siamo arrivati primi in Champions. Possiamo chiudere l'anno alla grande, e girare a 53 punti aiuterebbe ad alzare l'asticella per migliorare e crescere ancora".

NERVOSISMO - "A Bergamo mi sono rivolto troppo animatamente al quarto uomo, mi spiace. Abbiamo preso due gol, ma prima o poi doveva succedere. Ripeto: sono contento di come han finito la partita".

FORMAZIONE - "A Bergamo avrebbe dovuto giocare Benatia. Domani? Giocherà Rugani, riposerà Bonucci. Dybala sta bene e a Bergamo ha fatto una bella partita, Mandzukic ha recuperato e Ronaldo rientra. Poi c'è Douglas Costa che ha fatto una buona gara contro l'Atalanta. E Bernardeschi, che è al rientro. In panchina ho ricambi importanti, la partita sarà lunga e anche se all'inizio non riusciremo a sbloccarla credo che nella parte finale sarà totalmente un'altra partita, essendo la terza gara in una settimana. Ho il dubbio fra Spinazzola e AlexSandro. Ma sono contento di quel che sta facendo Spinazzola, sta bene".

